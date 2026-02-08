Alperen Sengun a été désigné pour remplacer Shai Gilgeous-Alexander au sein de la Team World lors du All-Star Game 2026 qui se tiendra à Los Angeles ce dimanche 15 février. Comment on dit mérité en turc ?

Snobé par les votants dans un premier temps, le pivot des Rockets va devoir changer ses plans pour le week-end prochain. Les vacances à Cancun attendront la fin des Playoffs, car Adam Silver vient d’officialiser la sélection d’Alperen Sengun en remplacement de SGA, blessé aux abdominaux. Alpi réalise sa saison NBA la plus aboutie avec des moyennes de 20,8 points, 9,4 rebonds et 6,3 assists du côté de Houston. Il accompagnera son coéquipier Kevin Durant dans l’avion pour Los Angeles en tant que doubles représentants des Rockets au match des étoiles.

Houston Rockets center Alperen Sengun has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander on Team World for the 2026 NBA All-Star Game (Sunday, 2/15 on NBC & Peacock). pic.twitter.com/CuDLNeASsS

— NBA (@NBA) February 8, 2026

Son éruption au lendemain de l’annonce des remplaçants du All-Star Game (39 points et 16 rebonds contre les Pacers) a finalement marché. C’est la deuxième étoile pour Alpi qui avait déjà été invité à la fête à San Francisco il y a un an. Dans sa cinquième saison NBA, le Turc semble encore avoir franchi un cap, notamment dans le playmaking. En l’absence de Fred VanVleet, il n’est pas rare de le voir monter la balle et annoncer des systèmes.

Il remplacera le Canadien SGA dans le roster de la Team World coaché par Darko Rajakovic, pour ajouter encore un peu de taille aux côtés de Victor Wembanyama, Nikola Jokic et Karl-Anthony Towns.

⭐️ Les équipes du All-Star Game 2026 sont connues !

KAT bougé dans une Team World TERRIFIANTE avec Shai, Jokic, Wemby et Doncic.

Un alléchant Curry – James – Durant chez les Stripes (s’ils ont envie de courir tout du moins…)

Et place à la jeunesse chez les Stars ! pic.twitter.com/Jz509DwPI6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026