Programme NBA : 4 matchs tôt dont Celtics – Knicks (18h30), avant le Super Bowl !
Le 08 févr. 2026 à 17:18 par Nicolas Meichel
Dimanche très spécial aux USA aujourd’hui, puisque c’est l’heure du Super Bowl ! La NBA va – comme chaque année – laisser la place à la grande finale du championnat NFL, en organisant seulement quatre matchs entre 18h30 et minuit. Par ici le programme NBA.
Le programme NBA du soir
- 18h30 : Celtics – Knicks
- 20h : Wizards – Heat
- 21h : Raptors – Pacers
- 21h : Wolves – Clippers
L’affiche à ne pas rater : le Super Bowl (et Celtics – Knicks)
Fans de Foot US ou pas, le Super Bowl représente toujours un moment à part. Cette nuit (0h30), les New England Patriots affrontent les Seattle Seahawks à San Francisco, un remake de l’incroyable finale de 2015. Spectacle garanti, avec Bad Bunny en vedette pour le concert de la mi-temps.
« I got the winner. »
LeBron on who he has in the Super Bowl 😭 pic.twitter.com/tjDiVnBmsr
— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2026
Avant le grand événement, on sera évidemment devant le choc Celtics – Knicks à Boston, avec comme enjeu la deuxième place de l’Est.
Les Français en lice
- Mo Diawara et Pacôme Dadiet (Knicks) à Boston.
- Bilal Coulibaly et Alex Sarr (Wizards) contre Miami.
- Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) contre Nico Batum (Clippers).