Dimanche très spécial aux USA aujourd’hui, puisque c’est l’heure du Super Bowl ! La NBA va – comme chaque année – laisser la place à la grande finale du championnat NFL, en organisant seulement quatre matchs entre 18h30 et minuit. Par ici le programme NBA.

Le programme NBA du soir

18h30 : Celtics – Knicks

20h : Wizards – Heat

21h : Raptors – Pacers

21h : Wolves – Clippers

L’affiche à ne pas rater : le Super Bowl (et Celtics – Knicks)

Fans de Foot US ou pas, le Super Bowl représente toujours un moment à part. Cette nuit (0h30), les New England Patriots affrontent les Seattle Seahawks à San Francisco, un remake de l’incroyable finale de 2015. Spectacle garanti, avec Bad Bunny en vedette pour le concert de la mi-temps.

« I got the winner. »

LeBron on who he has in the Super Bowl 😭 pic.twitter.com/tjDiVnBmsr

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2026

Avant le grand événement, on sera évidemment devant le choc Celtics – Knicks à Boston, avec comme enjeu la deuxième place de l’Est.

Les Français en lice

Mo Diawara et Pacôme Dadiet (Knicks) à Boston.

Bilal Coulibaly et Alex Sarr (Wizards) contre Miami.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) contre Nico Batum (Clippers).

