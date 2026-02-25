Fracture au pouce pour James Harden…

Les Cavaliers viennent d’annoncer que James Harden souffre d’une fracture au pouce droit. Le meneur s’est blessé lors du match face aux Knicks, ce mardi.

Après seulement quelques matchs sous sa nouvelle tunique, James Harden se voit déjà éloigné de force des terrains. La tuile pour la nouvelle star de Cleveland, dans laquelle la franchise place beaucoup d’espoir sur le plan sportif.

El Barbudo souffre en effet d’une fracture au pouce, survenue dans la victoire des Cavaliers face aux Knicks ce mardi. Le communiqué d’annonce précise pour l’instant qu’Harden est listé comme « questionnable » pour le match face aux Bucks de jeudi. La fracture n’a pour autant pas déplacé d’os, ce qui pourrait peut-être lui permettre de jouer malgré le diagnostic.

Avec sept rencontres jouées depuis son arrivée et une seule défaite sur ce segment, les Cavs avaient trouvé un très bon rythme. Reste à savoir comment Cleveland réussira à s’ajuster si l’absence de l’ex-MVP venait à se prolonger.