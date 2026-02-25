Programme NBA : Pistons contre Thunder, Victor Wembanyama chez les Raptors

Ça c’est du début de nuit qui envoie du lourd ! Deux belles affiches avec un gros test pour le Thunder – diminué – face aux Pistons. Les Spurs ont passé un message avant-hier, il faut répondre avec sérénité. La bande à Wemby sera aussi de la partie, du côté de Toronto.

Le programme de ce soir :

1h30 : Pistons – Thunder

1h30 : Raptors – Spurs

1h30 : Grizzlies – Warriors

2h : Rockets – Kings

2h : Bucks – Cavaliers

4h : Nuggets – Celtics

L’affiche à ne pas manquer : Pistons – Thunder

Même si le Thunder doit toujours composer avec beaucoup de grosses options offensives (Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell), les hommes de Mark Daigneault continuent leur marche en avant à l’Ouest. Face aux leaders de l’Est, il ne faut pas attendre autre chose qu’un gros match.

Cade Cunningham sera bien évidemment l’objet de toutes les attentions côté Detroit, lui qui s’est fait enterrer en bonne et due forme par Stephon Castle lors du match face aux Spurs. Le Thunder et sa redoutable défense extérieure est bien évidemment au courant et n’hésitera pas à proposer un traitement très dur au meneur star des Pistons. Une partie tendue, très physique et au doux parfum de printemps : tout ce qu’il faut pour ponctuer une journée qui de part sa météo a fleuré le mois d’avril !

Les Français en piste