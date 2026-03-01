Coupe du Monde – qualifications : L’Équipe de France domine deux fois la Hongrie !

Voilà une fenêtre internationale rondement menée. L’Équipe de France s’est imposée à deux reprises face à la Hongrie. D’abord à l’extérieur (71-74) et puis plus aisément à la maison (98-79). Le groupe de Freddie Fauthoux fait un pas de plus vers la Coupe du Monde 2027.

La première phase de qualifications pour la Coupe du Monde n’est pas la plus compliquée puisque trois équipes de chaque groupe de quatre se qualifie. Mais la France n’était pas forcément bien partie après sa défaite en Finlande. Finlande qui avait été battue par la Hongrie, alors il fallait se méfier avant cette fenêtre internationale.

Mais les Bleus ont parfaitement géré le coup en commençant par un déplacement très chaud à Szombathely. Menés en début de match, les Bleus ont repris l’avantage en fin de premier quart-temps avant de se faire peur en fin de match. Heureusement, un gros tir de Sylvain Francisco a sauvé la patrie.

Le game-winner de Sylvain Francisco contre la Hongrie plus tôt dans la soirée ! 🚨pic.twitter.com/5fZEgLWAKF

Ce dimanche, au Mans, l’Équipe de Freddie Fauthoux a eu beaucoup plus le contrôle et n’a tout simplement jamais été menée. Amine Noua a été le meilleur joueur du match (voire de la fenêtre internationale) avec 21 points en 17 minutes après 15 unités avant-hier.

DEUXIÈME VICTOIRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FACE À LA HONGRIE ! 🙌🇫🇷

Après le tir clutch de Sylvain Francisco dans le premier march, celui-là a été géré plus sereinement.

Belle fenêtre internationale pour lzs hommes de Freddie Fauthoux ! pic.twitter.com/hl0FWq7zoy

Les Français peuvent se qualifier officiellement pour la suite en dominant la Belgique le 3 juillet prochain, mais essaieront d’assurer la première place du groupe trois jours plus tard face à la Finlande, à domicile, pour s’assurer une deuxième phase de qualification plus aisée.