Nuit des Français en NBA : remarquable soirée pour les tricolores !

Beaucoup de Français sur les parquets cette nuit, et beaucoup de réussite aussi ! De Victor Wembanyama à Maxime Raynaud en passant par Rayan Rupert, Nolan Traoré et Rudy Gobert, la France a cartonné en NBA cette nuit !

Les résultats de la nuit :

Victor Wembanyama

Soirée de défaite mais belle ligne de statistiques pour Wemby, face aux Knicks : 25 points, 13 rebonds, 2 passes, 4 contres à 8/17 au tir.

Mohamed Diawara

Nouvelle vraie belle perf’ de la part de Mo, face aux Spurs ! 14 points, 4 rebonds, 1 interception, 1 contre à 5/14 au tir dont 4/13 du parking ! Le public de la Big Apple s’est trouvé un nouveau chouchou…

Mohamed Diawara montre encore un peu plus qu’il mérite sa place dans la rotation des Knicks :

🔸14 points

🔸4 rebonds

🔸1 contre

Le tout en 14 minutes et avec une séquence de dingue en début de quatrième quart-temps. Bravo Monsieur ! 🙌



Nolan Traoré

Les Nets s’inclinent mais Nolan brille face à Cleveland : 17 points, 2 passes, 1 rebond, 1 interception à 7/15 au tir !





Maxime Raynaud

Là aussi, défaite des Kings… mais gros match de Max face aux Lakers ! 16 points, 13 rebonds, 1 passe à 8/10 au tir, ça régale pour le rookie qui continue de soigner son dossier en vue d’une All-Rookie team.





Rayan Rupert

Meilleure soirée de Rayan depuis son arrivée chez les Grizzlies : 16 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 rebond, à 4/9 au tir !

Rudy Gobert

Victoire des Wolves à Denver, et 7 points, 15 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre pour Rudy à 3/8 au tir.

Nicolas Batum

9 points, 3 rebonds, 4 passes à 3/5 au tir pour le soldat Nico face aux Pelicans. La win au bout !

Guerschon Yabusele

Les Bulls écrasent les Bucks, Guerschon se fait plaisir avec 12 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions à 3/8 au tir.

Ousmane Dieng

Soirée plus compliquée pour Ousmane, qui termine à 7 points, 1 passe, 3 rebonds, 3 interceptions à 3/12 au tir face à Chicago.

Sidy Cissoko

6 points, 1 rebond, 1 passe, 1 interception à 3/6 au tir pour Sidy dans la lourde défaite des Blazers à Atlanta.

Zaccharie Risacher

Zacch’ termine ce récap avec 5 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres à 2/4 au tir contre les Blazers.

