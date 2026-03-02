Draft NBA 2026 : Nets, Kings et Pacers en plein effort à six semaines du finish

Le mois de mars est là, et avec lui, le rendez-vous de notre nouvelle série hebdomadaire destinée au tanking et à la Draft NBA. Chaque lundi, l’équipe de TrashTalk fait le point sur le fond des chiottes de la ligue, celui qui vise le gros lot lors de la Lotery NBA, au mois de mai. Pour commencer, impossible de ne pas parler des Kings, des Nets et des Pacers, parce que ça perd dur.

Les bons élèves de la semaine : Nets, Kings, Pacers

Les Kings sont couronnés (lol) avec le bonnet d’âne de cette semaine, et même du mois. Deux victoires depuis le 19 janvier, ce sont les félicitations de la rédaction TrashTalk qui vous sont servies avec beaucoup d’admiration. Attention, planning très compliqué cette semaine avec la réception des Suns, des Pelicans puis des Bulls. Il va falloir se creuser les méninges pour réussir à perdre contre les deux derniers nommés car en face, on a affaire à une belle bande de peintres.

Du côté des Nets, huit défaites de suite avec une défaite à domicile face aux redoutables Pacers, adversaires sérieux dans la course à la nullité. Et alors on applaudit car quand ça perd, ça ne fait pas semblant à Brooklyn dernièrement : -53 face aux Pistons, -54 face aux Knicks. De la bouse triple-étoilée Michelin. Cette semaine, deux fois Miami, 0/2 obligatoire.

Enfin, les Pacers referment ce trio infernal. Défaite face aux Hornets et aux Grizzlies, double revers à Washington. L’art de perdre. Seule bévue récente : la victoire contre les Nets, c’est juste pas possible en fait. Clippers et Lakers en Californie cette semaine, toute victoire serait vue comme une forme d’abandon de poste.

Attention, ça joue un peu trop au basket dernièrement : Wizards, Jazz

Oh les Wizards, double victoire contre les Pacers, c’est quoi l’idée ? Finir avec un pick 8 de Draft ? Avertissement comportement, on n’aime pas du tout ce genre d’attitude. Obligation de perdre contre le Jazz vendredi, qui termine lui aussi dans cette section. Un duel pour ne pas se retrouver dans la prochaine section la semaine prochaine.

Oui, on va aussi parler de Utah, qui signe deux victoires récentes face aux Kings et aux Pacers. C’est tellement bête de ne rien gagner pour tout gâcher dans les matchs qui comptent… On attend de la créativité à Washington en fin de semaine.

Ils n’ont rien compris au concept : Grizzlies, Bucks

On a encore chez les Bucks une équipe qui se cherche, qui commence à goûter à la défaite sans pour autant savoir si elle veut ériger le revers sportif au rang de mantra. Chez TrashTalk, on traite les faits : les Bucks sont une équipe qui est trop nulle pour les Playoffs, alors maintenant, il faut y aller franchement. Et ce n’est pas en gagnant huit matchs en février qu’on atteint un AJ Dybantsa en juin. Un peu de sérieux sera requis contre les Celtics, les Hawks et surtout le Jazz cette semaine, s’il vous plaît.

Les Grizzlies sont ici aussi pour se faire passer un savon. Dans cet article, on exècre le ventre mou comme la peste, et les Grizzlies font tout pour s’y tailler une belle part. Comment ça, des victoires contre les Mavericks, les Pacers, les Kings et surtout les Wolves en février ? Attention, on finirait par dangereusement fleurter avec le Play-in et c’est synonyme de convocation au conseil de discipline. Un planning abordable pour perdre cette semaine, avec Blazers, Wolves et Clippers, doit permettre de montrer un peu de bonne volonté.

Mock draft au 2 mars 2025 (via Tankathon)

Rappel concernant la Lottery :