« Pourrai-je rejouer un jour ? » : Jayson Tatum revient sur les 24h qui ont suivi sa terrible blessure »

Dans un nouvel épisode de sa série The Quiet Work, Jayson Tatum et ses proches reviennent sur les 24 heures qui ont suivi le Game 4 des demi-finales de conférence face aux Knicks, en mai 2025. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, la star des Celtics doit alors encaisser le choc et prendre, dans l’urgence, une décision sur son opération.

La vidéo ne montre pas encore le retour. Elle montre d’abord le point de rupture, au sens propre comme au figuré. Les heures qui suivent la blessure, quand tout s’accélère autour de Jayson Tatum alors que, de son côté, il est encore en plein choc. Le lendemain, il résume son état sans détour :

« C’était déchirant, je me demandais “pourrai-je rejouer un jour ?”, mais à ce moment-là, je n’avais aucun espoir. »

C’est ce contraste qui marque le plus. En NBA, tout va très vite : la veille, Tatum était encore au cœur d’un gros duel face à Jalen Brunson, en train de porter Boston dans un match crucial. Quelques heures plus tard, il se retrouve à l’hôpital, dépendant pour les gestes les plus simples.

« Hier j’étais Superman, j’étais invincible, alors qu’aujourd’hui, on doit m’aider pour tout. » La phrase raconte à elle seule la violence de la bascule.

That Brunson vs. Tatum stretch in Game 4 of the second round was peak playoff hoops

Pour éclairer ce moment, la vidéo donne aussi la parole au Dr Martin O’Malley, chirurgien du pied et de la cheville en médecine du sport, qui a déjà opéré de nombreux athlètes de haut niveau, dont Vince Carter et Joel Embiid. Il décrit ce que ressentent souvent les patients au moment d’une rupture du tendon d’Achille :

« Ils ont l’impression qu’une explosion se produit à l’arrière de la jambe et que le tendon se rompt. »

Puis il rappelle l’enjeu majeur de cette blessure :

« Le plus gros risque est de ne jamais revenir au même niveau. »

À la douleur et à la peur s’ajoute alors une autre réalité : il faut décider vite. O’Malley insiste sur l’importance du délai chirurgical.

« Nous possédons des données fiables sur le fait que si l’opération est faite dans les 24h qui ont suivi la blessure, les patients ont généralement de meilleurs résultats. »

Plus tard dans la vidéo, il précise aussi :

« Il y a des éléments autour du tendon que nous pouvons préserver, ce qui améliore le processus de récupération post-opératoire. »

Breaking: Jayson Tatum was diagnosed with a torn Achilles and has already underwent surgery. He is expected to make a full recovery.

Hoping for a speedy recovery 🙏

Hoping for a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/7Mf12Tkt8z

Mais sur le moment, Tatum n’est pas encore dans la logique médicale. Il est dans le refus, ou au moins dans l’impossibilité d’accepter ce qui arrive.

« Je ne veux pas le faire. Je ne me suis pas réveillé ce matin en pensant que j’allais devoir me faire opérer. »

Sa mère, Brandy Cole, remet alors un peu d’ordre dans le chaos avec une phrase très forte :

« La question n’est pas de savoir “si”, la question est de savoir “quand”. »

Tatum finit par franchir le pas. Et au réveil, après l’opération, il raconte un état encore flou, presque irréel. Il dit se sentir « complètement déconnecté », avant d’ajouter qu’il a regardé son pied et l’a senti lourd.

Jayson Tatum today underwent successful surgery to repair a ruptured right Achilles tendon. No timetable is currently available for his return, but he is expected to make a full recovery. Further updates will be provided when appropriate.

Cette vidéo n’annonce aucun retour concret, elle reste sur ces premières heures, celles où la carrière d’un joueur bascule et où commence, déjà, un autre combat.

Source : The Quiet Work