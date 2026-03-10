Des montagnes russes à Hollywood c’est sympa, mais quand c’est en pleine saison NBA… ça fatigue un peu plus. C’est pourtant bien ce que nous offrent les Los Angeles Clippers cette année : un comeback totalement improbable. Après leur victoire 126-118 face aux Knicks cette nuit, les coéquipiers de Kawhi Leonard retrouvent enfin un bilan à l’équilibre : 32-32.

Les Clippers de retour à l’équilibre ? Celle-là, on ne l’attendait pas. Parce que rappelons le scénario : début de saison plutôt propre (6-3), tout va bien, on se dit que la machine californienne va tourner. Et puis… trou noir. Un effondrement modèle, du grand art. La franchise glisse jusqu’à un terrible 9-23, ambiance de salle d’attente à Inglewood.

Et comme si ce n’était pas suffisant, au milieu de ce chaos, un épisode digne d’un feuilleton Netflix : l’histoire Chris Paul. Le meneur historique, visage d’une époque entière de la franchise, coupé dans un flou total. Pas de vraie explication, une séparation sur fond de désaccords mais surtout un goût amer laissé dans la bouche de tout le monde. Bref, on partait sur une belle saison pour figurer dans les points tanking du lundi de TrashTalk.

Un homme providentiel

Mais depuis mi-décembre, les Clippers ont décidé de remettre les choses dans l’ordre. Lentement mais surement, en se basant sur un homme : Kawhi Leonard.

Face aux Knicks, l’ailier a simplement rappelé qu’il était l’un des basketteurs les plus terrifiants de la planète quand son corps lui dit oui. Pendant que le duo Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns faisait le taff côté new-yorkais (28 points, 8 passes pour l’un et 35 points, 12 rebonds pour l’autre), Kawhi a survolé la rencontre : 29 points, 7 rebonds, 8 passes. Du Kawhi vintage, version MVP, qui n’en finit plus d’impressionner depuis plusieurs semaines maintenant. Et franchement… qu’est-ce que c’est agréable lorsque Kawhi joue à ce niveau !

De l’espoir ?

Aujourd’hui, Los Angeles pointe à la 8e place de l’Ouest. Rien d’extraordinaire sur le papier… mais vu d’où ils viennent, c’est presque un petit miracle. Le mieux pour résumer cette saison, c’est peut-être la phrase de Nicolas Batum dans une récente interview à Basket USA : « J’ai l’impression d’avoir vécu cinq saisons en une. » Et difficile de lui donner tort. Entre le cauchemar du début de saison, le drama Chris Paul, la partie de domino à la deadline et maintenant le retour à flot… les Clippers ont tout vécu.

La vraie question aujourd’hui : est-ce que ce retour à l’équilibre est juste une bouffée d’oxygène… ou le début d’une remontada de l’espace à l’Ouest ? Une chose est sûre, avec des Clips dans cette dynamique, mieux vaut ne pas les choper au Play-in (coucou les Suns, coucou les Warriors). Et avec un Kawhi en mode cyborg, le premier tour des Playoffs pourrait devenir tout de suite moins sympa pour OKC ou San Antonio si les hommes de Tyronn Lue venaient à se qualifier…