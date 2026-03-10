Steve Kerr : « Nous devons supprimer 10 matchs du calendrier »

Steve Kerr se place comme l’un des porte-paroles d’une révolution du calendrier NBA. Selon le coach des Golden State Warriors, équipe très touchée par les blessures cette saison, chaque franchise devrait jouer 10 matchs de moins par saison.

Stephen Curry, Draymond Green et surtout Jimmy Butler, tous ont été sujets à des blessures cette saison en NBA. Le témoignage d’un effectifs vieillissant à Golden State ? Peut-être un peu. Mais aussi la faute d’un calendrier trop intense selon Steve Kerr, le coach des Warriors.

L’ancien shooteur des Bulls et des Spurs, notamment, s’est exprimé en conférence de presse après la mauvaise défaite des siens face au Utah Jazz :

« Je sais que ça ne va pas être une opinion populaire dans les bureaux de la Ligue, mais je vais continuer à la dire car c’est évident, nous devons jouer moins de matchs. Nous devons supprimer 10 matchs du calendrier. Je pense que ce serait génial pour la Ligue. Et je comprend que ça fasse des revenus et qu’il faudrait que tout le monde accepte de gagner un petit peu moins d’argent, ce qui est très difficile à faire. Mais de ce que je sais de la Ligue, du coaching et d’à quel point c’est difficile de jouer le jeu moderne avec sa vitesse et son spacing, je pense que la Ligue serait plus compétitive et les joueurs en meilleure santé si nous jouions moins de matchs. »

« Nous devons jouer moins de matchs. Nous devons supprimer 10 matchs du calendrier. Avec le rythme et le spacing qui caractérisent le jeu moderne, je pense que la ligue serait plus compétitive et avec moins de blessures si nous jouions moins de matchs. » pic.twitter.com/5iU6zEjJFn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

Steve Kerr a bien évoqué les problèmes financiers qu’amèneraient cette réforme. Il y aurait également des débats autour de la majorité des records historiques qui ne pourraient plus être battus à l’avenir. Les 82 matchs font partie intégrante de la NBA et beaucoup s’opposeraient à un tel changement.

Mais il est également vrai que les blessures sont nombreuses ces dernières années et que bien souvent le champion NBA est celui qui a souffert du moins de problèmes physiques en Playoffs. Débat éternel sans réponse parfaite, mais ce qui est sûr, c’est que le coach des Warriors a choisi son camp !

Source texte : @ohnohedidnt24