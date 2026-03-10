Rayan Rupert signe son career-high (20 points) face aux Nets !

Pendant que certains nous font une fin de saison en roue libre, Rayan Rupert, lui, a décidé d’en profiter à fond. Et quand on dit à fond, c’est career-high au compteur. 20 points, meilleur marqueur du match… même si c’est dans une défaite, faut en parler !

Malgré la défaite (126-115) contre les Nets dans un « qui-sera-le-plus-nulico », le Français Rayan Rupert a sorti son meilleur match au scoring en NBA. Et il a surtout envoyé un message très clair : s’il y a des minutes à prendre, il va les prendre et sans modération.

Face à son compatriote Nolan Traoré (17 points, 4 passes à 4/5 de loin), Rupert a inscrit 20 points, auxquels il a ajouté 8 rebonds et 2 contres, tout en arrosant proprement avec 4 tirs du parking sur 8 réussis. Il termine meilleur marqueur du match.

Rayan Rupert saisit sa chance à fond à Memphis 🇫🇷

🔹20 points (career-high)

🔹8 rebonds

🔹2 contres

🔹4/8 de loin

Le Frenchie termine meilleur marqueur du match et utilise son envergure pour briller des 2 côtés du terrain

RR était PRÊT pour le défi 😤pic.twitter.com/8TCoEkF1n0

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 10, 2026

Du haut de ses 1m98, RP est très impactant défensivement. Ses bras semblent arriver une demi-seconde avant tout le monde, et les 2 contres de la soirée en sont un bon exemple. Mais la vraie nouveauté, c’est la confiance offensive. Parce que mettre 20 points en NBA, ce n’est pas donné à tout le monde.

À Memphis, la fin de saison sert aussi de laboratoire. Des minutes se libèrent, des jeunes doivent montrer ce qu’ils ont dans le ventre… et pour l’instant, Rupert répond présent. Si ce genre de performances commence à se répéter, la question ne sera plus seulement de savoir s’il peut avoir des minutes mais s’il peut s’installer durablement dans le roster la saison prochaine, lui qui vient de signer un contrat « two-way ».

Et ce sont exactement ce genre de matchs qui peuvent changer la perception d’un staff. De la défense, du tir extérieur et de l’énergie comme le montrent ses 8 rebonds. Bref, le prototype du joueur de rotation moderne qui peut impacter le jeu des deux côtés du terrain. Prochain match, la nuit prochaine, en back-to-back face aux Sixers.