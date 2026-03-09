Le lundi reste le meilleur jour de la semaine, c’est aussi le moment du point hebdomadaire sur les Français en NBA. Victor Wembanyama a encore roulé sur tout ce qui bouge, Maxime Raynaud a confirmé sa place dans top 5 de la course au Rookie de l’année.

Victor Wembanyama au-dessus de la mêlée

Quatre matchs, quatre énormes traces laissées sur la semaine, et toujours cette impression qu’il contrôle la soirée dès qu’il décide d’appuyer sur l’accélérateur. Même son moins bon match reste une sortie à 10 points, 8 rebonds, 4 passes, 6 contres et 3 interceptions. Le reste, c’est du Wemby très sale : 38 points contre Detroit, 27 contre les Clippers et 29 face aux Rockets.

Et puis quand Wemby impressionnent Jaylen Brown et Nikola Jokic (2 champions NBA et MVP des finales on le rapelle), c’est qu’il commence à se passer quelque chose.

Victor Wembanyama 38 PTS, 16 REB, 5 BLK, 12/24 FG, 4/10 3FG, 65.9% TS vs Pistons https://t.co/PR1bW0jCAC pic.twitter.com/ib0JacODil

— Basketball Performances (@NBAPerformances) March 6, 2026

Bilan semaine (4 matchs) : 26 points à 55,6% au tir, 44% à 3-points, 82,1% aux lancers, 10,5 rebonds, 2,3 passes, 4,8 contres, 1,5 interception.

Meilleur match vs Pistons : 38 points, 16 rebonds, 3 passes, 5 contres en 39 minutes.

Moins bon match @ Sixers : 10 points, 8 rebonds, 4 passes, 6 contres, 3 interceptions en 24 minutes.

Maxime Raynaud monte encore d’un étage

Le rookie continue de faire gonfler sa cote tranquillement. Très propre contre Phoenix, solide malgré la défaite face aux Pelicans, puis un carton face aux Bulls. Il y a de plus en plus de matière, et surtout une vraie régularité dans l’impact près du cercle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Bilan semaine (3 matchs) : 19,3 points à 61% au tir, 88,9% aux lancers, 8,7 rebonds, 2,3 passes, 1 contre, 1 interception.

Meilleur match vs Bulls : 26 points, 11 rebonds, 2 passes, 3 contres et 1 interception en 38 minutes.

Moins bon match vs Pelicans : 10 points, 5 rebonds et 1 passe en 26 minutes.

Rudy Gobert reste dans son registre, mais quel registre

Pas besoin d’en faire des caisses : Rudy a encore fait du Rudy. De l’efficacité, du rebond, de la dissuasion, et même une vraie soirée complète contre Toronto. Une semaine sans clinquant, mais avec un rendement qui reste très costaud.

Bilan semaine (3 matchs) : 11,7 points à 87,5% au tir, 46,7% aux lancers, 10,7 rebonds, 2 passes, 1,3 contre, 1 interception.

Meilleur match vs Raptors : 18 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 contres et 1 interception en 35 minutes.

Moins bon match vs Grizzlies : 5 points, 12 rebonds et 1 passe en 26 minutes.

Guerschon Yabusele et Bilal Coulibaly, du bon puis du très irrégulier

Deux semaines en montagnes russes, mais avec de vraies bonnes choses au milieu. Yabusele avait très bien lancé sa série face au Thunder avant de retomber à Sacramento. Bilal, lui, a envoyé son season-high à 23 points contre Houston, avec en bonus un career-high à 5 tirs du parking, avant de vivre deux sorties beaucoup plus compliquées offensivement.

🇫🇷 YABU ET LES BULLS VAINQUEURS A PHOENIX !

16 POINTS

6 REBONDS

2 PASSES

1 CONTRE

3x 3PTS @yabusele28 x @ChicagoBulls pic.twitter.com/GWCuz6umYV

— NBA France (@NBAFRANCE) March 6, 2026

Guerschon Yabusele, très utile avant le trou d’air

Bilan semaine (3 matchs) : 12,7 points à 40% au tir, 42,1% à 3-points, 40% aux lancers, 7,7 rebonds, 2,3 passes, 0,7 contre, 0,3 interception.

Meilleur match vs Thunder : 18 points, 12 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception en 29 minutes.

Moins bon match @ Kings : 4 points, 5 rebonds et 3 passes en 22 minutes.

Bilal Coulibaly, le pic contre Houston puis les creux

🇫🇷 Bilal Coulibaly cette nuit face à Houston

23 POINTS (56.3%)

5 3PTS à 71%

2 CONTRES

Les Wizards s’inclinent 123-118 pic.twitter.com/WZulLhF7PB

— NBA France (@NBAFRANCE) March 3, 2026

Bilan semaine (4 matchs) : 12,8 points à 40% au tir, 33,3% à 3-points, 50% aux lancers, 3,5 rebonds, 1,5 passe, 0,5 contre, 1 interception.

Meilleur match vs Rockets : 23 points, 1 rebond, 2 contres et 1 interception en 27 minutes.

Moins bon match @ Pelicans : 5 points, 4 rebonds et 1 passe en 24 minutes.

Ousmane Dieng et Moussa Diabaté, du volume de deux manières très différentes

L’un a touché à tout avec un presque triple-double, l’autre a encore charbonné dans la peinture en continuant son boulot de l’ombre entre rebonds, activité et protection du cercle.

🇫🇷 Ousmane Dieng starter avec les @Bucks

13 POINTS (50% au tir)

1 REB, 2 AST

3 3PTS

Les Bucks défaits par les Celtics 108-81 pic.twitter.com/jgXLpYWqpX

— NBA France (@NBAFRANCE) March 3, 2026

Ousmane Dieng, la soirée référence est tombée samedi

Bilan semaine (4 matchs) : 10 points à 41% au tir, 36,4% à 3-points, 4,3 rebonds, 4 passes, 0,3 contre, 0,3 interception.

Meilleur match vs Jazz : 11 points, 8 rebonds, 9 passes en 32 minutes.

Moins bon match vs Magic : 2 points, 4 rebonds, 5 passes, 1 contre et 1 interception en 25 minutes.

Moussa Diabaté, toujours de la sueur et des rebonds

Bilan semaine (3 matchs) : 5,7 points à 42,9% au tir, 83,3% aux lancers, 9 rebonds, 3 passes, 2 contres, 0,7 interception.

Meilleur match @ Celtics : 9 points, 9 rebonds, 6 passes et 2 interceptions en 29 minutes.

Moins bon match @ Suns : 2 points, 4 rebonds, 2 passes et 4 contres en 27 minutes.

Nolan Traoré et Zaccharie Risacher, des signaux positifs malgré des volumes différents

Nolan a surtout alterné entre un match propre au scoring, une grosse soirée à la création et un vrai coup de frein à Detroit. Zaccharie, lui, n’a joué que deux matchs mais ils sont bons des deux côtés, avec un tir extérieur qui a bien répondu et une activité défensive bien visible.

Nolan Traoré, la passe en fil rouge

Bilan semaine (3 matchs) : 8,3 points à 38,5% au tir, 50% à 3-points, 100% aux lancers, 2 rebonds, 3,7 passes, 0,3 contre, 0,3 interception.

Meilleur match @ Heat : 14 points et 2 rebonds en 23 minutes.

Moins bon match @ Pistons : 2 points, 1 rebond, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 15 minutes.

Zaccharie Risacher, propre et efficace

Bilan semaine (2 matchs) : 10 points à 50% au tir, 54,5% à 3-points, 4,5 rebonds, 1 passe, 0,5 contre, 2 interceptions.

Meilleur match @ Bucks : 12 points, 5 rebonds et 1 interception en 21 minutes.

Moins bon match vs Sixers : 8 points, 4 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre en 22 minutes.

Les Knicks français ont encore fait parler d’eux

Mohamed Diawara continue de répondre présent dès qu’une fenêtre s’ouvre, avec une semaine propre au tir et plutôt régulière. Pacôme Dadiet, lui, n’a joué qu’un match, mais il en a profité pour signer son career-high avec 11 points contre Denver dans le garbage time du carton new-yorkais.

Mohamed Diawara. TOUGH 💪 pic.twitter.com/4lyqOgW8h8

— Knicks Nation (@KnicksNationCP) March 8, 2026

Mohamed Diawara, toujours utile quand on l’appelle

Bilan semaine (4 matchs) : 6,3 points à 50% au tir, 41,7% à 3-points, 100% aux lancers, 1,5 rebond, 1 passe, 0,3 interception.

Meilleur match vs Thunder : 9 points, 3 rebonds et 1 interception en 13 minutes.

Moins bon match @ Lakers : 4 points et 2 passes en 15 minutes.

Pacôme Dadiet, un seul match mais un career-high

Bilan semaine (1 match) : 11 points à 80% au tir, 100% à 3-points, 2 rebonds en 9 minutes.

Seul match de la semaine @ Nuggets : 11 points, 2 rebonds, 4/5 au tir et 3/3 de loin en 9 minutes.

Noah Penda, de l’activité sans vraie explosion

Bilan semaine (4 matchs) : 4,3 points à 31,3% au tir, 12,5% à 3-points, 85,7% aux lancers, 5,5 rebonds, 1,5 passe, 0,8 contre, 0,8 interception.

Meilleur match @ Bucks : 8 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 24 minutes.

Moins bon match @ Timberwolves : 0 point, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 14 minutes.

Les situations particulières