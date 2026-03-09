TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : Shai Gilgeous-Alexander prêt à égaler un record de Wilt Chamberlain

Le 09 mars 2026 à 18:54 par Jules Bousquet

Shai Gilgeous-Alexander
Source image : YouTube

Cinq matchs sont au programme cette nuit en NBA. Mais un en particulier va attirer notre attention : Thunder – Nuggets ! Pourquoi ? Parce que Shai Gilgeous-Alexander peut égaler Wilt Chamberlain pour le nombre de matchs consécutifs à 20 points ou plus. Rien que ça !

Le programme NBA du soir

  • 0h :  Cavaliers – Sixers
  • 0h30 : Nets – Grizzlies
  • 0h30 : Thunder – Nuggets
  • 2h : Jazz – Warriors
  • 3h : Clippers – Knicks

L’affiche à ne pas rater : Thunder –  Nuggets

Au-delà du choc que représente un Thunder – Nuggets, l’affiche est spéciale à bien des égards. Déjà parce qu’on est, là, sur une potentielle preview de deuxième ou troisième tour de Playoffs. Ensuite parce que le Thunder a remporté les deux premières confrontations et qu’on peut faire confiance aux Nuggets pour se battre jusqu’au bout, ne serait-ce que par orgueil de champion (et malgré l’absence potentielle de Jamal Murray).

De plus, il y a quelques petites infos croustillantes à savoir avant de s’installer tranquillos dans son canapé. La première ? Ajay Mitchell sera de retour ce soir. Après avoir manqué 20 matchs à cause d’une contracture abdominale et d’une entorse à la cheville, notre chouchou belge sera bien sur le parquet face à Denver ce soir. Deuxième bonne nouvelle ? Les retrouvailles entre Nikola Jokic et Lugentz Dort (lol). D’ailleurs, Jaylin Williams a sûrement dû faire des cauchemars avec la tête du Joker depuis la dernière fois. On a hâte de voir cette rivalité évoluer encore.

La TÊTE de Jokic il allait dévisser Williams 😳😳 pic.twitter.com/jEJOgSB0sM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 28, 2026

Et enfin, last but not least, Shai Gilgeous-Alexander peut rejoindre le grand Wilt Chamberlain tout en haut d’un classement (c’est pas rien), avec un… 126e match consécutif à 20 points ou plus. Monstrueux ! Il ne lui en manquerait plus qu’un derrière pour se retrouver seul au monde dans ce domaine. Une sacrée stat !

Bref, autant de bonnes raisons de regarder ce match que de raisons de ne PAS regarder le Nets – Grizzlies à la même heure ! On vous laisse faire votre choix…

Les Français en lice

  • Nicolas Batum (Clippers) contre Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet (Knicks)
  • Nolan Traoré (Nets) contre Rayan Rupert (Grizzlies)

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

