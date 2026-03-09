Cinq matchs sont au programme cette nuit en NBA. Mais un en particulier va attirer notre attention : Thunder – Nuggets ! Pourquoi ? Parce que Shai Gilgeous-Alexander peut égaler Wilt Chamberlain pour le nombre de matchs consécutifs à 20 points ou plus. Rien que ça !

Le programme NBA du soir

0h : Cavaliers – Sixers

0h30 : Nets – Grizzlies

0h30 : Thunder – Nuggets

2h : Jazz – Warriors

3h : Clippers – Knicks

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Nuggets

Au-delà du choc que représente un Thunder – Nuggets, l’affiche est spéciale à bien des égards. Déjà parce qu’on est, là, sur une potentielle preview de deuxième ou troisième tour de Playoffs. Ensuite parce que le Thunder a remporté les deux premières confrontations et qu’on peut faire confiance aux Nuggets pour se battre jusqu’au bout, ne serait-ce que par orgueil de champion (et malgré l’absence potentielle de Jamal Murray).

De plus, il y a quelques petites infos croustillantes à savoir avant de s’installer tranquillos dans son canapé. La première ? Ajay Mitchell sera de retour ce soir. Après avoir manqué 20 matchs à cause d’une contracture abdominale et d’une entorse à la cheville, notre chouchou belge sera bien sur le parquet face à Denver ce soir. Deuxième bonne nouvelle ? Les retrouvailles entre Nikola Jokic et Lugentz Dort (lol). D’ailleurs, Jaylin Williams a sûrement dû faire des cauchemars avec la tête du Joker depuis la dernière fois. On a hâte de voir cette rivalité évoluer encore.

La TÊTE de Jokic il allait dévisser Williams 😳😳 pic.twitter.com/jEJOgSB0sM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 28, 2026

Et enfin, last but not least, Shai Gilgeous-Alexander peut rejoindre le grand Wilt Chamberlain tout en haut d’un classement (c’est pas rien), avec un… 126e match consécutif à 20 points ou plus. Monstrueux ! Il ne lui en manquerait plus qu’un derrière pour se retrouver seul au monde dans ce domaine. Une sacrée stat !

Bref, autant de bonnes raisons de regarder ce match que de raisons de ne PAS regarder le Nets – Grizzlies à la même heure ! On vous laisse faire votre choix…

Les Français en lice

Nicolas Batum (Clippers) contre Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet (Knicks)

(Clippers) contre et (Knicks) Nolan Traoré (Nets) contre Rayan Rupert (Grizzlies)

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici