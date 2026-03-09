Programme NBA : Shai Gilgeous-Alexander prêt à égaler un record de Wilt Chamberlain
Le 09 mars 2026 à 18:54 par Jules Bousquet
Cinq matchs sont au programme cette nuit en NBA. Mais un en particulier va attirer notre attention : Thunder – Nuggets ! Pourquoi ? Parce que Shai Gilgeous-Alexander peut égaler Wilt Chamberlain pour le nombre de matchs consécutifs à 20 points ou plus. Rien que ça !
Le programme NBA du soir
- 0h : Cavaliers – Sixers
- 0h30 : Nets – Grizzlies
- 0h30 : Thunder – Nuggets
- 2h : Jazz – Warriors
- 3h : Clippers – Knicks
L’affiche à ne pas rater : Thunder – Nuggets
Au-delà du choc que représente un Thunder – Nuggets, l’affiche est spéciale à bien des égards. Déjà parce qu’on est, là, sur une potentielle preview de deuxième ou troisième tour de Playoffs. Ensuite parce que le Thunder a remporté les deux premières confrontations et qu’on peut faire confiance aux Nuggets pour se battre jusqu’au bout, ne serait-ce que par orgueil de champion (et malgré l’absence potentielle de Jamal Murray).
De plus, il y a quelques petites infos croustillantes à savoir avant de s’installer tranquillos dans son canapé. La première ? Ajay Mitchell sera de retour ce soir. Après avoir manqué 20 matchs à cause d’une contracture abdominale et d’une entorse à la cheville, notre chouchou belge sera bien sur le parquet face à Denver ce soir. Deuxième bonne nouvelle ? Les retrouvailles entre Nikola Jokic et Lugentz Dort (lol). D’ailleurs, Jaylin Williams a sûrement dû faire des cauchemars avec la tête du Joker depuis la dernière fois. On a hâte de voir cette rivalité évoluer encore.
La TÊTE de Jokic il allait dévisser Williams 😳😳 pic.twitter.com/jEJOgSB0sM
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 28, 2026
Et enfin, last but not least, Shai Gilgeous-Alexander peut rejoindre le grand Wilt Chamberlain tout en haut d’un classement (c’est pas rien), avec un… 126e match consécutif à 20 points ou plus. Monstrueux ! Il ne lui en manquerait plus qu’un derrière pour se retrouver seul au monde dans ce domaine. Une sacrée stat !
Bref, autant de bonnes raisons de regarder ce match que de raisons de ne PAS regarder le Nets – Grizzlies à la même heure ! On vous laisse faire votre choix…
Les Français en lice
- Nicolas Batum (Clippers) contre Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet (Knicks)
- Nolan Traoré (Nets) contre Rayan Rupert (Grizzlies)