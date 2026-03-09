C’est la nouvelle que tout fan de basket devrait redouter : l’annonce de la retraite de LeBron James ! Oui, ça arrivera un jour. Peut-être dans quelques semaines, peut-être dans plusieurs mois. Le King, lui, n’est pas forcément intéressé par le « quand » (même si on imagine qu’il a sa petite idée) mais plutôt par le « comment ».

Dans une interview exclusive donnée au California Post, LeBron James est longuement revenu sur sa fin de carrière et sur la façon dont il aimerait être « célébré ».

On sait très bien que sortir par la grande porte est important pour le King. Du haut de ses 41 ans et de ses 23 saisons NBA, LeBron a toujours été un « showman », il a toujours aimé être dans la lumière et faire parler de lui. Alors toutes ces tractations autour de son avenir, et le « drama » qui accompagne l’annonce de sa retraite, l’auteur de « The Decision » doit secrètement (ou pas) les savourer. Mais ce n’est pas pour autant que le King est dénué de sincérité et d’émotions. Bien au contraire.

« Une célébration de la vie, et non de la perte de quelque chose »

Ne serait-il pas en train de nous préparer une sortie digne d’Hollywood ? Comment ne pas imaginer l’un des plus grands joueurs de l’histoire, si ce n’est le plus grand (débat qui ne sera jamais résolu selon Michael Jordan), partir sur un feu d’artifice ? Une chose est sûre, LeBron prépare déjà le terrain et annonce comment il veut qu’on se souvienne de lui. Il ne veut pas qu’on le pleure, mais qu’on le célèbre :

« Je vois un peu ça [la retraite, ndlr.] comme quand on perd un proche et qu’on a des funérailles. Les gens ont tendance à être tristes, mais c’est aussi une célébration de la vie. Je pense que pour moi, quand j’en aurai fini avec ce sport, ce sera une célébration de la vie et non de la perte de quelque chose. Ce sera une célébration de tout ce que j’ai pu accomplir dans ce sport, de tout ce que j’y ai investi. Tous les moments, tout l’amour. »

Toute proportion gardée, on comprend que LBJ ne veut pas que ce moment soit vécu tristement (facile à dire…). En tout cas, il partira avec le sentiment du devoir accompli. Et comment penser l’inverse ? Le mec a TOUT fait ! Même la NBA Cup il l’a. Alors quand on lui demande ce qu’il ressentira au moment de quitter le sport qui l’a vu grandir depuis ses 9 ans, il répond avec ses tripes :

« J’ai consacré ma vie à ce sport. Je n’ai jamais triché. J’ai été présent chaque jour à l’heure. J’ai travaillé, sur le terrain comme en-dehors. J’ai simplement fait preuve de respect. C’est ça l’essentiel. J’ai juste voulu maximiser et tirer tout ce que je pouvais de ce sport, parce que je savais ce qu’il m’avait apporté, à moi, à ma famille et à tout le reste. Je n’allais donc jamais manquer de respect aux dieux du basket. J’espère qu’il y a quelques moments forts dans toutes ces années où j’ai pratiqué ce sport. Mais, une chose est sûre, je n’ai jamais triché. Jamais. »

LeBron James on how he wants to be remembered after retirement 🙌

“Listen, I’ve dedicated to this sport. I’ve never cheated the game. I’ve showed up every day on time. I’ve put my work in both on the court, off the court. Just showed grace. That’s what it’s about. I’ve just… pic.twitter.com/GznSomt0OD

À quoi ressemblera la fin ?

Une dernière question posée au Roi du basketball – par Melissa Rohlin – visait à savoir comment il se voit prendre sa retraite (bien tentée la question, on sait jamais !). Et la réponse de LeBron transpire le… LeBron. Un doux mélange de sincérité et de suspense.

« Moi en train de sourire. Ce sera la meilleure façon d’être sûr d’en avoir tiré le maximum. »

Alors, LeBron fera-t-il une saison de plus ? Deux ? Ou alors prendra-t-il sa retraite en fin de saison ? Personne ne le sait, peut-être même pas l’homme aux 43 000 points en carrière. Ce qui est certain, c’est qu’après cette saison, le palpitant va monter à chaque news sur LBJ. Lui, qui deviendra agent libre cet été, aura le choix de finir comme il le souhaite. À la hauteur de son immense carrière sans aucun doute.

Un seul conseil : profitez de chaque minute de jeu de LeBron. Car qu’on l’aime ou pas, vous pourrez dire à vos enfants, petits-enfants que vous avez vécu à l’époque où le King jouait au basket.