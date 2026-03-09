Paolo Banchero et Orlando ont-ils enfin trouvé la formule magique ?

Depuis le All-Star Break, Paolo Banchero est de retour dans la cour des grands. Comme la saison dernière à la même période, l’ailier-fort d’Orlando change de rythme et enchaîne les bonnes performances. Aidés par un bon calendrier, est-ce que Paolo Banchero et le Magic sont enfin au niveau où on les attendait ?

Sur les dix matchs disputés depuis le All-Star Weekend, Paolo Banchero tourne à 26,2 points, 9,2 rebonds et 5,7 passes avec 50,8 % de réussite au tir. Hier, il a livré l’une de ses prestations les plus propres de la saison avec 33 points à 12/16 lors de la dérouillée envoyée aux Bucks : 130-91. La veille, Banchero avait offert 25 points, 15 rebonds à 10 sur 18 au shoot dans une claque monumentale lâchée aux Wolves, à Minnesota (119-92).

Mais le plus important, c’est que sur ces dix matchs, le Magic en a remporté sept, avec une défense de plus en plus solide et un collectif qui tourne mieux autour de son franchise player (malgré les absences de Franz Wagner et Anthony Black).

26 points à 10/12 au tir pour Paolo Banchero face aux Bucks…

Ce rythme et ce niveau de jeu, s’ils sont maintenus, pourraient bien signifier un retour aux affaires pour Paolo, lui qui a été pas mal critiqué cette saison en même temps que les résultats décevants d’Orlando. Et par la même occasion, cela replacerait le Magic là où on l’attendait : comme une équipe dangereuse à l’Est.

Actuellement sixième de conférence à la lutte avec les Raptors, le Heat et les Sixers, Orlando doit continuer son « push » pour se qualifier directement en Playoffs, comme espéré en début de saison.

Un calendrier trop facile pour juger ?

Alors oui, le calendrier a été plutôt sympa. Quand tu te retrouves face aux Wizards, aux Bucks de cette année, aux Mavericks… rien d’insurmontable sur le papier. Mais c’est la victoire de 27 points chez les Timberwolves qui vient donner un peu plus de relief et de crédibilité à la série actuelle. Ce Magic a le potentiel pour rouler en tête et Banchero se doit d’être le moteur de cette équipe.

Une chose est sûre, l’ailier de 23 ans semble avoir retrouvé ce qui lui avait parfois manqué cette saison : la confiance et l’agressivité. Au moment où tout le monde lui reprochait la méforme du Magic, il a serré ses lacets, attaqué le cercle, imposé son physique et a fermé pas mal de bouches.

Il a, peut-être, aussi montré que le problème ne venait pas de lui… (qu’est-ce t’en dis Jamahl Mosley ?)

Alors, c’était quoi le déclic ?

On pourrait légitimement se demander pourquoi Paolo Banchero se réveille d’un coup et, surtout, pourquoi pas avant ? Plusieurs chemins nous semblent envisageables.

Le premier chemin ? Paolo Banchero s’est rendu compte qu’il serait temps d’enchaîner les victoires pour se qualifier en Playoffs donc il a relevé les chaussettes (d’abord la jambe gauche… toujours) ! Un peu simpliste ? On vous l’accorde.

Le deuxième chemin ? Le déclic est d’abord passé par la défense. On connaît les capacités offensives de Paolo mais depuis le All-Star Break, et Banchero le dit lui-même, l’équipe a retrouvé son identité et tout part de la défense. Quand on encaisse moins, forcément on gagne plus (bien joué GG), et ça redonne de la confiance en attaque :

« Je vais simplement sur le terrain en étant agressif. Honnêtement, je pense que tout part de notre défense. On a fait beaucoup de stops. Et quand on arrive à défendre, à sécuriser le rebond et à courir, on trouve de très bons tirs. Offensivement, on commence à trouver notre rythme. » – Paolo Banchero

Le troisième chemin ? La vie est plus agréable au pays de Disney quand Jamahl Mosley et son joueur star ne se tirent pas dans les pattes ! Malgré des récents désaccords exprimés en public, Banchero pointant notamment du doigt le manque d’ajustements de son coach, il se pourrait bien que ça aille un peu mieux entre joueurs et staff.

L’effort serait même venu du plus jeune des deux, à en croire Mosley. Lorsqu’on écoute le head coach du Magic, il estime que ce qui a changé chez Banchero depuis le break, c’est sa mentalité et son impact en défense :

« Je pense qu’il y a eu, d’une certaine manière, un changement d’état d’esprit. On parle de lui comme du joueur chargé de défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Il veut relever ce défi chaque soir. Il est aussi capable de continuer à nous aider au rebond, parce que ça nous permet de terminer correctement notre séquence défensive et ensuite de partir en contre-attaque. Il fait un travail remarquable dans ce domaine. »

Et forcément, qui dit changements, qui dit réconciliation (ou au moins compromis), dit résultats.

Est-ce que le Magic serait sur la voie de la guérison ? La saison reste, pour l’instant, globalement un peu en dessous des attentes pour une équipe qui espérait franchir un cap cette année. Mais avec un Banchero qui rappelle à tout le monde que c’est bel et bien un All-Star, Orlando se remet clairement dans la course pour aller chercher directement les Playoffs, voire plus.

Prochain test, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec la réception des Cavs, puis les Wizards en back-to-back et un match crucial face au Heat ce samedi.

