Killian Hayes signe un nouveau contrat de dix jours chez les Kings

Fraîchement de retour en NBA, Killian Hayes repart pour un deuxième « 10-day contract » avec les Kings. Une bonne nouvelle pour notre Frenchie à la recherche d’une vraie place en NBA.

C’est ce que nous apprend Michael Scotto (HoopsHype) ce matin : de retour en NBA après des moments difficiles, Killian Hayes a gagné le droit de rester encore un peu à Sacramento.

La franchise et son « front office » ont décidé de prolonger l’aventure pour dix jours de plus. Histoire probablement de se laisser encore un peu de temps pour savoir si Killian rentre dans le projet (si tant est qu’il y en ait un…).

Etttttt ça repart pour 10 jours aux Kings concernant Killian Hayes ! https://t.co/O1OgWId2Nq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2026

En cinq apparitions, Hayes a joué 13 minutes en moyenne pour 2 petits points (moins de 17% au tir…), 3 passes et 1 rebond. Des chiffres faiblards mais le simple fait que les Kings lui ait offert ce deuxième contrat de dix jours prouve qu’il a un minimum convaincu.

Killian va maintenant devoir faire mieux pour espérer rester dans la Grande Ligue, et pourquoi pas s’inspirer de son compatriote aux Grizzlies : Rayan Rupert. Objectif fin de saison en NBA pour notre Frenchie !