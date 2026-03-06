Joueur du mois en TTFL : Thibcabz s’impose en février 2026

Il est là le patron du mois en TrashTalk Fantasy League. Avec 1082 points, Thibcabz est le meilleur joueur de février 2026 en TTFL Présentation rapide.

Salut Thibcabz. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL du mois de février. Tes premières impressions ?

Franchement c’est top ! Je ne pensais pas que ça allait tenir (sur la fin il ne fallait pas prendre de carotte, LeBron et ses 20 points m’ont fait suer) donc bien content d’avoir win c’était une grosse bataille.

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

J’ai 30 ans, je suis de Mâcon et j’ai commencé à suivre la nba en 2010 avec Melo aux Knicks (grâce à/à cause de lui c’est devenu ma franchise de cœur). J’ai commencé la TTFL dès sa sortie pratiquement (2017 je crois) car je suivais TT sur Youtube et son site (d’ailleurs on espère une deuxième Viewing party à Lyon et un apéro TT à Mâcon). Les saisons précédentes pas très glorieuses, j’ai fait des top 1000 et un top 500 je crois (après j’ai le trophée TTFL le plus important avoir pick J.R. Smith).

Je vois que tu joues en équipe, avec le TTFLClan. L’équipe tourne bien ?

Malheureusement pas trop. Chaque début de saison on est 3 joeurs actifs et à partir de décembre on perd notre Flav car trop de carotte pour lui. Du coup c’est un duel avec Quentin mais là il est terminé pour très longtemps avec ce titre de joueur du mois (il a pris son night night) !

Avec cette prestation, quelles sont tes ambitions sur le reste de la saison ? Pour le moment le haut du tableau est encore loin…

Le début de saison a été chaotique (de base je voulais seulement jouer sur les Playoffs donc j’ai raté les premiers jours) mais là ça repart bien donc on vise le back-to-back joueur du mois et intégrer le top 1000.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ? Tu as maitrisé ton bonus x2 ?

Je savais qu’il y avait le All star break donc ça m’a permis de gérer les gros joueurs pour en garder sur les deux dernières semaines. La dernière semaine je fais Maxey 54 points, Cade 55 points, Duren et Durant en best pick donc ça a régalé. Le fois deux je crois que je fais un gros score aussi (pas comme mon pote Quentin et son Doncic à 60 points).

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Quelques carottes mais de manière générale ça a été solide mon pire score c’est Lbj…

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Je pense comme beaucoup le font c’est suivre le injury pour éviter les mauvaises soirées et ne pas tenter de picks des joueurs questionnable.

Je vous souhaite le meilleur à toute la team avec de beaux Playoffs.

Merci pour cet échange