Champion de Division 1 TTFL : RocketsFr, les boss de février 2026

Champions en titre de la Ligue des Franchises, les RocketsFr viennent garnir leur armoire à trophées en remportant la Division 1 TTFL pour le mois de février 2026. De quoi lancer définitivement leur saison vers un back-to-back ?

Salut la team RocketsFr. Félicitations, vous avez remporté la Division 1 TTFL pour le mois de février 2026. Vos premières impressions ?

Nous sommes très fiers d’ajouter ce succès à notre palmarès. Ce n’était pas un objectif de base mais ça l’est devenu plus le mois avançait et que notre position restait solide. Nous avons tremblé sur l’all in Doncic de nos rivaux directs mais finalement c’est passé.

Vous pouvez vous présenter un peu : Depuis combien de temps jouez-vous ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

Les RocketsFR ont été créés à la base du projet TrashTalk Ligue des Franchises, il y a de ça une dizaine d’années. On peut dire que nous sommes des vieux de la vieille. Pour ma part j’ai intégré l’équipe la deuxième année. L’équipe a beaucoup changé les premières années mais est assez stable depuis plusieurs saisons maintenant, ce qui justifie nos bons résultats. Nous sommes les champions en titre en Ligue des Franchises et nous avons remporté la saison régulière à l’Ouest 3 années de suite.

Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

La campagne de PlayOff de l’an passé a été une véritable réussite pour nous, surtout d’un point de vue collectif. Je souhaite rappeler à nos meilleurs ennemis, les affreux Nuggets, qu’ils n’ont pas su saisir l’opportunité Tyrese Haliburton au Game 4 des Finales de Conf’, avec le retour de papa en tribune. Ty nous a gratifié d’un 32-12-15 pour 64 points TTFL et nous a propulsé directement en NBA Finals. (Ils ont choisi le Game 5 pour jouer le Prince Hali pour 17pts TTFL lol #NezFin) J’adore me remémorer ce moment.

Vous jouez dans la Ligue des Comptes de franchises, est-ce que vous pouvez en parler un peu ?

La Ligue des Franchises est une compétition privée avec les 30 franchises qui représentent les 30 franchises IRL mais version TTFL, dont deux Rockets sont gérants, Nando et Cardo. Cette compétition occupe une place particulière car elle permet de représenter sa franchise de coeur (ou pas). Pour nous c’est 70% de fans des Rockets, et de se fighter contre, on peut le dire aujourd’hui, le gratin de la TTFL. La Ligue 1 comtpte actuellement 4 équipes de LDF, ce qui est très satisfaisant.

Pour le moment, vous êtes positionnés pour la Ligue 1 des Playoffs TTFL si la saison régulière s’arrêtait maintenant. Est-ce un objectif ? Ou encore aller plus haut ?

Afin d’aller chercher la 1ère place de l’Ouest on va devoir aller chercher nos petits potes de Denver qui sont en train de faire une saison All Time (Avec Boston, 1er actuellement) donc l’objectif de cette fin de saison est clairement d’aller les chercher surtout que nous avons bien réduit l’écart suite notre belle performance de février. Concernant les Playoffs, en tant qu’équipe de Franchise, notre Goal ultime est de remporter les PO en Ligue des Franchises. Cependant nous essayons toujours d’être compétitifs sur les deux tableaux. C’est une très belle opportunité de pouvoir jouer sur deux compétitions. Les PO Ligue 1 sont la compétition la plus prestigieuse donc nous essayons de nous donner une chance de gagner aussi sur ce tableau.

Pour réaliser un tel mois – deuxième équipe du mois au général – quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

L’équipe a réussi de superbes coups surtout en fin de mois. Pour en citer quelques-uns, nous avons réussi à chopper Sengun à 64 / Duren à 66 et à 57 / KD à 52 et à 63 / Cade à 63 / Flagg à 61. Pas de x2 notable mais des gros coups sur des mecs bien au-dessus de leur moyenne. Juste avant l’All star break, un petit all in LeBron à 49 qui nous a mis en bonne position. Pour certains on peut s’y attendre, pour d’autres, ouais on peut dire qu’on a eu du Nez.

Pouvez-vous nous expliquer un peu votre stratégie ?

YOLOOOOO ! Ahahah, je plaisante, quoi que. Nous n’avons pas spécialement mis en place de stratégie particulière, l’équipe est si bien rodée que nous arrivons à de tels résultats en respectant quelques règles de base comme : pas de pick si pas d’IR, switcher les joueurs qui changent de statut, mot de passe commun pour pouvoir gérer les picks de tout le monde et quelques joueurs plus investis qui veillent au grain pour adapter la map en cas d’absence du copain. »

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

La fin de saison va être rude, c’est pas le moment de se reposer. Nous sommes à 500 points du 1er de l’Ouest, avec encore 20 bonus à jouer : s’ils trébuchent, on sera la pour leur chiper le titre dans le Money time. Nous sommes focus dans notre rôle et nous allons tout faire pour choper ce 4ème titre de SR consécutif. Pour les Playoffs, il y aura de la nouveauté en LDF, nous nous réjouissons de vivre cette nouvelle forme de la compétition et nous avons hâte de soulever notre 2ème trophée de suite.

Au nom de toute l’équipe des TTFL RocketsFR et des gérants de la Ligue des Franchises, nous te remercions pour l’interview et pour ton travail quotidien.

Merci David, à bientôt

Merci à vous et bonne continuation pour cette saison.