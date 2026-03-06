Hier, on a appris que Jayson Tatum allait rejouer cette saison et peut-être même dès ce vendredi, quasiment dix mois après sa rupture du tendon d’Achille le 12 mai 2025. Un retour rapide au vu de la gravité de sa blessure et la durée moyenne de rééducation.

C’est Tom Haberstroh de Yahoo Sports qui est allé fouiller dans les archives pour voir où se situe Jayson Tatum parmi les retours les plus rapides, suite à une rupture du tendon d’Achille.

NEW: I tracked the last 30 NBA players to suffer an Achilles rupture and their return date. Here’s where Jayson Tatum’s 10-month timeline lands: https://t.co/55V83A3Z6r pic.twitter.com/ckHWdOJfLj

— Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) March 5, 2026

Sur les trente derniers joueurs victimes d’une telle blessure, seulement neuf ont mis moins de temps que Jayson Tatum pour revenir sur les parquets. Le plus rapide ? C’était Wes Matthews, avec moins de huit mois. L’idole de JT, Kobe Bryant, est lui revenu après huit mois pile-poil (il s’est rapidement reblessé au genou…), tandis que Rudy Gay – considéré comme l’un des joueurs ayant le mieux récupéré d’une rupture du tendon d’Achille – a pris un peu moins de neuf mois.

Bien évidemment, les comparaisons entre athlètes sont toujours compliquées quand on parle de blessures et de rééducation, car les paramètres sont nombreux : âge, style de jeu, profil physique et athlétique, timing de la blessure, traitements médicaux qui évoluent… Mais habituellement, quand on regarde la data des dernières années, le temps nécessaire pour retrouver les parquets est d’une année complète.

Dans le cas de Jayson Tatum, le fait d’avoir été opéré dès le lendemain de sa blessure aurait réduit le temps de sa rééducation tout en favorisant une guérison complète. Dans la plupart des cas, l’opération n’est pas réalisée dans les 24 heures, mais JT a eu « la chance » d’avoir l’un des meilleurs médecins en ville (Dr. Martin O’Malley) au moment de sa blessure à New York en mai dernier.

Je sais qu’il faut être optimiste et tout, mais le retour de Tatum me fait tellement peur. C’est tellement rapide…

On s’est « habitués » à une forme de miracle avec le retour incroyable de KD de son tendon d’Achille. Le mec a pété toutes les attentes possibles et imaginables.…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026

Si certains veulent se montrer optimistes, et si d’autres pensent que son comeback est trop rapide, une chose est sûre : la réussite de son retour ne sera pas mesurée par la durée de sa rééducation, mais plutôt s’il retrouve son meilleur niveau (ou pas loin) après un tel traumatisme.

Kevin Durant, qui est souvent considéré comme LA référence ultime en la matière, s’est arrêté 18 mois après sa rupture du tendon d’Achille (juin 2019 – décembre 2020, en pleine période COVID). Jayson Tatum, lui, estime qu’il est prêt à revenir très prochainement, pour repartir de là où il s’était arrêté et revenir dans l’élite de la NBA avec ses Celtics.

Les prochaines semaines, mois et même années, nous diront si c’était précipité ou la première étape d’un retour légendaire.

Jayson Tatum on what he wants his legacy to be:

“The truth is, I envision myself as one of those guys — the Lebron, Steph, KDs. I want the next generation to view me as that.”

(via @NoaDalzell) pic.twitter.com/65SQAIHAtj

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 6, 2026

À lire également :