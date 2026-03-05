Officiel : Jayson Tatum rejouera cette saison !

C’est enfin officiel ! Après des semaines de débats, Shams Charania a confirmé ce dont beaucoup se doutaient : Jayson Tatum rejouera cette saison en NBA. Il devrait même faire ses débuts ce vendredi soir face aux Dallas Mavericks.

Ce mercredi, pendant un temps, les Boston Celtics avaient indiqué que Jayson Tatum était en Game Time Décision (décision de jouer ou non prise juste avant le match) pour la rencontre face aux Charlotte Hornets. Il avait finalement rejoint la colonne des absents, mais son retour sur les parquets semblait plus proche que jamais.

Shams Charania a mis fin au suspense ce jeudi soir. Oui, l’ailier des Boston Celtics rejouera au basket-ball cette saison et sa première devrait avoir lieu vendredi face aux Dallas Mavericks. Le TD Garden peut d’ores et déjà s’émouvoir.

🚨C’EST OFFICIEL : TATUM JOUERA CETTE SAISON !

IL POURRAIT COMMENCER DÈS CE VENDREDI FACE À DALLAS. https://t.co/z6hRE13pWR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2026

Plusieurs questions se posent. Est-ce trop tôt ? Jamais un sportif professionnel n’était revenu aussi vite d’une rupture du tendon d’Achille. À quel niveau va-t-il évoluer ? Est-ce que les Boston Celtics sont les favoris de la Conférence Est ?

Mais les réponses attendront. Ce qui est certain à l’aube de son come-back, c’est la joie collective à revoir l’un des meilleurs joueurs du monde pouvoir à nouveau vivre sa passion et la transmettre aux fans.

Source texte : Shams Charania