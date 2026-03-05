Deux énormes chocs vont animer la prochaine nuit NBA. Spurs – Pistons et Nuggets – Lakers, ainsi que sept autres matchs. En somme, il y a de quoi se régaler. Est-ce que Détroit va prendre sa revanche sur San Antonio ?

Le programme NBA du soir

01h : Magic – Mavericks

01h : Wizards – Jazz

01h30 : Heat – Nets

01h30 : Warriors – Rockets

02h : Wolves – Raptors

02h : Spurs – Pistons

03h : Suns – Bulls

04h : Nuggets – Lakers

04h : Kings – Pelicans

L’affiche à ne pas rater : Spurs – Pistons

C’est l’affiche de la soirée ! Les Pistons de Detroit, premiers à l’Est, se déplacent chez les Spurs de San Antonio pour la deuxième fois en dix jours. Le dernier affrontement s’était conclu par une victoire 114-103 des coéquipiers de Victor Wembanyama.

Depuis, les Pistons ont tapé le Thunder et les Cavs, avant de perdre la revanche face à Cleveland il y a deux jours. Vont-ils, à leur tour, se venger de San Antonio ? Allons-nous assister à un duel de haut vol entre les deux meilleurs joueurs du mois de février, Wemby et Cade Cunningham ? Comme hier, avec le Knicks – Thunder, on pourrait bien avoir un preview d’une potentielle finale NBA…

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama and Detroit Pistons guard Cade Cunningham have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in February. pic.twitter.com/6JIecl0rf7

— NBA Communications (@NBAPR) March 3, 2026

Un petit mot tout de même sur l’affiche entre Nuggets et Lakers qui a de quoi attirer l’attention. Déjà parce qu’on parle quand même de deux bonnes équipes à l’Ouest. Et puis surtout parce qu’on parle de deux équipes emmenées respectivement par le probable meilleur joueur du monde actuel, et par Luka Doncic en face, actuel meilleur marqueur de la Ligue. On n’oubliera pas non plus papi LeBron qui, même à 56 ans, continue d’envoyer comme s’il en avait 18.

Les Français en lice

Victor Wembanyama dans le choc face à Cade Cunningham.

dans le choc face à Cade Cunningham. Nolan Traoré avec les Nets face à Spo et le Heat.

avec les Nets face à Spo et le Heat. Guerschon Yabusele avec les Bulls.

avec les Bulls. Rudy Gobert et Joan Beringer face aux Raptors.

et face aux Raptors. Noah Penda avec le Magic.

avec le Magic. Bilal Coulibaly avec les Wizards (Alex Sarr toujours blessé)

avec les Wizards (Alex Sarr toujours blessé) Maxime Raynaud et Killian Hayes avec les Kings, face aux Pels.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici