Harrison Barnes « out »… à cause d’une sieste !

On a appris la nouvelle ce matin : la raison pour laquelle Harrison Barnes a manqué le match contre Philly s’explique par sa sieste. Le joueur des Spurs se serait réveillé avec une étrange douleur à la cheville gauche. Résultat, Mitch Johnson a décidé de le mettre au repos. Pour la première fois depuis 2021, Harrison Barnes a raté un match.

L’ailier des San Antonio Spurs, Harrison Barnes, a dû déclarer forfait mardi lors de la rencontre face aux Sixers. Un événement, puisque cette absence a mis fin à une impressionnante série de 364 matchs consécutifs disputés en NBA. Barnes n’avait plus loupé un seul match depuis… 2021.

Cette invincibilité, cette régularité sur les parquets a été stoppée par… une sieste. Oui, vous avez bien lu. Pas par une chute douteuse ou une cheville bloquée en pleine action, mais une simple sieste d’avant-match.

Bon, c’est en réalité un poil peu plus complexe. Ce ne sont pas les dieux de la sieste qui ont décidé de punir Barnes pour excès de sommeil. Selon l’Associated Press, l’ailier des San Antonio Spurs s’est réveillé de sa sieste d’avant-match avec une douleur à la cheville gauche. Le vétéran de 33 ans a signalé la gêne au staff médical dès son réveil… et a finalement été déclaré forfait pour la rencontre.

Mais comment une sieste peut provoquer ça ?

Selon Bluetens, une start-up française spécialisée dans la technologie médicale et sportive : « après un moment sans bouger, les articulations et les muscles peuvent devenir raides au réveil, surtout si la position n’était pas idéale. Une contracture passagère peut apparaître, le temps que le corps se remette en mouvement. » Alors on ne sait pas si c’est ça la raison, ni dans quelle position a dormi notre bon vieux HB. Mais une chose peut sembler évidente : le pépère n’a plus 20 ans et il a peut-être tout simplement été victime de son corps et de son âge…

À suivre. Une chose est sûre, Barnes est déjà annoncé « out » pour la prochaine rencontre des Spurs. Espérons avoir de meilleures nouvelles dans les prochaines heures.