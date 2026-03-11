La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr marque 28 points en 19 minutes

13 Français ont foulé les parquets lors de cette nuit mythique en NBA. Et si Alexandre Sarr a pris une partie des 83 points de Bam Adebayo sur la truffe, il a également brillé en attaque avec 28 points en 19 minutes de jeu.

Les résultats de la nuit :

Sixers – Grizzlies : 139-129 (stats)

– Grizzlies : 139-129 (stats) Heat – Wizards : 150-129 (stats)

– Wizards : 150-129 (stats) Hawks – Mavericks : 124-112 (stats)

– Mavericks : 124-112 (stats) Nets – Pistons : 100-138 (stats)

: 100-138 (stats) Warriors – Bulls : 124-130 (stats)

: 124-130 (stats) Spurs – Celtics : 125-116 (stats)

– Celtics : 125-116 (stats) Rockets – Raptors : 113-99 (stats)

– Raptors : 113-99 (stats) Bucks – Suns : 114-129 (stats)

: 114-129 (stats) Blazers – Hornets : 101-103 (stats)

– : 101-103 (stats) Kings – Pacers : 114-109 (stats)

– Pacers : 114-109 (stats) Lakers – Wolves : 120-106 (stats)

Victor Wembanyama

Le pivot des San Antonio Spurs a continué dans sa dynamique récente et a brillé de mille feux lors de la deuxième mi-temps face aux Celtics. Le duel a distance face à Jayson Tatum a été reporté : 39 points, 11 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 11/20 au tir, 8/15 de loin et 9/12 aux lancers. Nouvelle victoire de prestige des Éperons.

Nolan Traoré

Le meneur de jeu des Brooklyn Nets a souffert face à Cade Cunningham, en défense comme en attaque. Seulement 16 minutes de jeu pour 2 points, 2 rebonds et 2 passes décisives à 1/6 au tir et 0/2 de loin. Ça arrive…

Alexandre Sarr

D’accord, il restera à jamais le pivot qui a pris les 83 points de Bam Adebayo sur la truffe (même s’il ne l’a que peu défendu en un contre un), mais en attaque, Alexandre Sarr a livré une très belle performance. Limité à 19 minutes de jeu par son coach, il a tout de même envoyé 28 points, 6 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 12/19 au tir dont 4/7 de loin.

Bilal Coulibaly

Ce qu’on retiendra de ce match de l’ailier des Wizards, c’est surtout les prises à 3 sur Bam Adebayo pendant le quatrième quart-temps lorsqu’il était devenu son défenseur principal. Mais les statistiques ne sont pas mauvaises avec 10 points, 6 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception à 2/7 au tir, 0/1 de loin et 6/8 aux lancers.

Rayan Rupert

L’arrière des Memphis Grizzlies a commencé pied au plancher avec 10 points en 10 minutes, puis il s’est un petit peu calmé. Au final, il a compilé 14 unités, 2 rebonds et 1 interception à 6/9 au tir dont 2/3 de loin. Encore une belle sortie en somme.

Zaccharie Risacher

Nouveau match plutôt compliqué pour l’ailier des Hawks en sortie de banc. Il a joué 17 minutes pour 4 points, 3 rebonds et 1 interception à 2/4 au tir dont 0/1 de loin.

Ousmane Dieng

Beau double-double pour l’ailier titulaire des Milwaukee Bucks. 12 points, 10 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception à 5/8 au tir dont 2/4 de loin. Pas suffisant pour battre les Phoenix Suns.

Guerschon Yabusele

Match plutôt compliqué pour le pivot des Chicago Bulls. 2 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive à 0/3 au tir dont 0/1 de loin et 2/2 aux lancers francs.

Killian Hayes

Un des meilleurs matchs du meneur de jeu depuis son arrivée aux Sacramento Kings, malgré une adresse toujours en berne. En 23 minutes, il a compilé 8 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions à 2/7 au tir dont 1/2 de loin et 3/4 aux lancers-francs.

Maxime Raynaud

Mais le patron tricolore en Californie reste le rookie. Il a réussi un nouveau gros double-double pour aider son équipe à remporter un deuxième match consécutif. 18 points, 11 rebonds, 2 contres et 2 passes décisives à 8/15 au tir et 2/2 aux lancers.

Moussa Diabaté

Match relativement complet du pivot des Charlotte Hornets qui a tout de même manqué de réussite : 7 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre à 3/8 au tir et 1/2 sur la ligne des lancers-francs.

Rudy Gobert

Le pivot des Wolves a été impactant au rebond, mais n’a pas réussi à briller en attaque pour empêcher la défaite des siens. 3 points, 12 rebonds et 2 passes décisives à 0/1 au tir et 3/6 aux lancers.

Joan Beringer

Son remplaçant n’a pas fait mieux dans le money-time avec 1 passe décisive en 4 minutes.

