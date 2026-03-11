Dans une soirée absolument folle, Bam Adebayo a marqué l’histoire en devenant le deuxième meilleur scoreur all-time dans un match NBA : 83 points, derrière Wilt Chamberlain et devant Kobe Bryant. On a du mal à y croire, et Bam aussi.

« Il y a Wilt, moi, et puis Kobe, c’est fou. »

En à peine quelques mots, Bam Adebayo a parfaitement résumé ce qu’il s’est passé cette nuit. Une performance all-time qui le propulse entre deux icônes du basket, réalisée par un joueur qui n’aurait jamais dû se retrouver là.

Bam le dit lui-même : « je suis arrivé en NBA comme un défenseur et une menace aérienne ». Quasiment dix ans plus tard, il vient donc de scorer 83 points dans un match, sous les yeux de sa mère et entouré de sa compagne / star du basket féminin A’ja Wilson. Un moment « irréel » qu’il n’oubliera jamais.

« Kobe Bryant était mon idole »

83 points, c’est deux de plus que Kobe Bryant en janvier 2006, lui qui est donc resté vingt ans en tant que dauphin de Wilt Chamberlain. On ne pensait pas que Kobe allait être dépassé un jour, encore moins par Bam Adebayo. Mais ce dernier a activé sa propre version de la Mamba Mentality pour marquer l’histoire à son tour.

« C’était mon idole quand j’étais gamin. J’observais sa manière d’aborder le jeu, sa concentration pendant les 48 minutes d’un match. Quand j’avais 81 points et que j’étais sur la ligne des lancers-francs, je me suis dit ‘il faut que tu marques ces lancers’. Je n’ai jamais pu le rencontrer, alors dans ma tête je me demande ce qu’il m’aurait dit. Il me dirait probablement de le refaire une nouvelle fois. »

.@notthefakesvp: « What do you think [Kobe would say]? »

Bam Adebayo: « He would probably tell me do it again. » 🔥 pic.twitter.com/a1MnY2JIyZ

— SportsCenter (@SportsCenter) March 11, 2026

Si certains pointeront du doigt la manière (43 lancers-francs tentés, 36 réussis…) et le faible niveau de l’adversaire (les Wizards…), il ne fait aucun doute que la performance de Bam Adebayo restera dans les annales de la NBA pour toujours.

