En plantant 83 points face aux Wizards, Bam Adebayo a réalisé une performance ALL-TIME cette nuit. Mais certains pointent du doigt la manière et notamment le nombre de lancers-francs (36/43). Giannis Antetokounmpo ne fait pas partie de ceux-là.

Pendant que le coach des Rockets Ime Udoka est en mode rageux (voir juste ici), Giannis est en mode respect. Voici ce qu’a déclaré le Freak après les 83 points de Bam Adebayo.

🎙️ Giannis Antetokounmpo, à propos de la performance historique de Bam Adebayo cette nuit (83 points) :

“L’important n’est pas comment tu l’as fait, mais le fait de l’avoir fait. Dans 30 ans, les gens ne se souviendront plus du nombre de lancers qu’il a eu.

Pour rappel, voici les stats détaillées des performances de Wilt Chamberlain et Kobe Bryant :

Wilt : 100 points à 36/63 au tir et 28/32 aux lancers-francs

100 points à 36/63 au tir et 28/32 aux lancers-francs Kobe : 81 points à 28/46 au tir (7/13 à 3-points) et 18/20 aux lancers-francs

Dans sa folle performance, Bam Adebayo a battu le record du nombre de lancers tentés et marqués dans un match NBA. Mais pour Giannis Antetokounmpo, cela importe peu. Et pour Kevin Durant, coéquipier de Bam sous les couleurs de Team USA, c’est même le signe d’une endurance à toute épreuve.

« J’ai regardé la feuille de statistiques. C’était assez fou : 40 tirs, 40 lancers francs, 20 tirs à 3-points, ça demande beaucoup d’endurance » a déclaré KD Il faut beaucoup d’énergie pour tenter tous ces tirs et les réussir, établir un record, dépasser Kobe et devenir le deuxième meilleur marqueur de l’histoire du basket. Je veux dire, bon sang. Félicitations à lui. C’est un immense accomplissement, quelque chose dont on parlera pour toujours. »

83 points dans un match NBA, c’est 83 points, peu importe comment on les atteint.

