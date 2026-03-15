Killian Hayes signe pour deux ans chez les Kings !

Une belle nouvelle ! Après deux contrats de dix jours chez les Kings, Killian Hayes décroche un contrat garanti de deux ans. Pour le Français, qui n’a jamais lâché son objectif de revenir en NBA depuis son passage chez les Pistons, cela apparaitrait presque comme une sortie du tunnel.

Des saisons en G League, quelques piges en NBA au mois de mars pour tenter de prouver qu’il a les cannes pour survivre et prospérer en NBA, tout en faisant avancer sa franchise. Chez les Kings, Killian Hayes a en quelque sorte trouvé son Eldorado.

🚨 KILLIAN HAYES SIGNE DEUX ANS CHEZ LES KINGS !

Une belle saison en G League et deux contrats de 10 jours ont convaincu les dirigeants de Sacramento.

De retour en NBA ! 👏 https://t.co/f1xFe34vUp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2026

S’il n’a pas non plus crevé l’écran sur ses deux piges de 10 jours avec les Kings (3,8 points, 3,3 passes, 2 rebonds à 26,9 % au tir de moyenne sur 15,3 minutes en 10 matchs), il a suffisamment prouvé qu’il pouvait encore avoir sa place dans une rotation en NBA.

Pour des Kings en reconstruction, qui devraient encore se séparer de plusieurs joueurs importants cet été, avoir un meneur « vétéran » à un prix encore non connu mais qu’on imagine minime… un bon deal quoi, vous nous suivez. Reste à savoir quelles sont les garanties du contrat, mais l’objectif est atteint pour Hayes : retrouver la NBA, et tenter de s’y faire enfin une place qui soit durable.