Le Thunder maîtrise les Wolves (116-103)

Au terme d’un match marqué par un Shai Gilgeous-Alexander complètement à côté de ses pompes, le Thunder a utilisé ses ressources collectives pour s’imposer à domicile contre les Wolves. Jared McCain a notamment été plus que précieux.

Ils nous saoulent, ces GM ici et là, qui pensent qu’envoyer des petits joueurs à potentiel encore peu exploité au Thunder est une bonne affaire pour se débarrasser d’un contrat. Pas merci aux Sixers, car avec Jared McCain, OKC s’est trouvé un sniper qui s’arrache en défense, et permet de faire la différence lors de certains matchs.

Jared McCain

17 minutes

15 points en 10 tirs, 5/9 de loin.

Isaiah Joe

21 minutes

20 points en 14 tirs, 4/8 de loin

Les Sixers ont du nez à la draft. Le Thunder kiffe 💀

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) March 15, 2026

Et notamment… dans un match comme celui de ce dimanche soir, face aux Wolves. D’abord, on a eu un Shai Gilgeous-Alexander à la ramasse, à tel point qu’avec 4 unités inscrites à la mi-temps, avec un piteux 2/10 au tir, on en venait à se demander si sa série historique de 20 points inscrits par match allait s’écrouler.

Pas de panique, on tue le suspense : en s’offrant quelques tirs et une meilleure constance en deuxième période, le MVP en titre a sauvé les meubles. 20 points tout pile, ça passe mais que ce fut laborieux. Et en l’absence d’un joueur majeur en forme, le Thunder démarre pourtant bien mais le rythme est en faveur des Wolves, qui rentrent en tête au vestiaire.

IHart had the passes landing on a dime 😮‍💨

Your @OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/xCnfY8BRWq

— OKC THUNDER (@okcthunder) March 15, 2026

Des Loups qui peineront par la suite et pâtiront même des trop nombreuses pertes de balle en deuxième mi-temps (22 sur tout le match, beaucoup trop). Le même moment où, dans son habitude presque emblématique désormais, le Thunder a passé la seconde et accéléré dans l’ensemble des secteurs du jeu. Jared McCain, avec 15 points à 5/9 du parking, a été capital en envoyant les flèches au bon moment. Collectivement, cette équipe reste terrifiante et sera quoi qu’il arrive un sacré calvaire en Playoffs.