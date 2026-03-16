Résumé NBA de la nuit : les Mavericks font leur loi à Cleveland, y’a vraiment plus de saisons
Le 16 mars 2026 à 07:47 par Nicolas Vrignaud
Allez, petit résumé de la soirée en NBA, qui a été relativement calme, et c’est pas plus mal avant la tempête qui nous attend en Playoffs.
Les résultats de la nuit :
- Thunder – Wolves : 116-103 (stats)
- Cavaliers – Mavericks : 120-130 (stats)
- Raptors – Pistons : 119-108 (stats)
- Bucks – Pacers : 134-123 (stats)
- Sixers – Blazers : 109-103 (stats)
- Knicks – Warriors : 110-107 (stats)
- Kings – Jazz : 116-111 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Le Thunder a été d’abord mis en difficulté par un match absolument atroce de Shai Gilgeous-Alexander, mais ce dernier sauve sa série de matchs d’affilée à minimum 20 points (128 d’affilée) et OKC tape les Wolves en augmentant fortement son niveau de jeu en 2e mi-temps.
- Les Mavericks ont mangé les Cavaliers à Cleveland, Cooper Flagg termine aux portes d’un joli triple-double : 27 points, 10 passes, 6 rebonds.
- Soirée compliquée pour les Pistons qui s’inclinent à Toronto. Et il s’agit là de la 4e défaite en 7 matchs pour Detroit, qui semble accuser un peu le coup depuis le retour du All-Star Game.
- Giannis colle 31 points aux Pacers, l’eau mouille.
- Les Sixers prennent un succès précieux dans la course aux Playoffs, face aux Blazers. Tout est bon à gratter, surtout en l’absence de Tyrese Maxey et Joel Embiid. Merci aux 31 points de Quentin Grimes aussi.
- New York s’impose à San Francisco, Jalen Brunson termine avec 30 pions.
- Le Jazz se fait pourrir par un DeMar DeRozan bouillant (41 points, 11 passes, 4 rebonds), tandis que Killian Hayes a bien fêté son contrat de deux ans chez les Kings : 16 points, 8 passes, 5 rebonds.
Le highlight de la soirée :
😮💨😮💨😮💨
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h : Hawks – Magic
- 0h : Wizards – Warriors
- 0h30 : Nets – Blazers
- 0h30 : Celtics – Suns
- 1h : Bulls – Grizzlies
- 1h : Pelicans – Mavericks
- 2h30 : Rockets – Lakers
- 3h : Clippers – Spurs
Tags : Cooper Flagg, Mavericks, résumé NBA