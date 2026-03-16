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Résumé NBA de la nuit : les Mavericks font leur loi à Cleveland, y’a vraiment plus de saisons

Le 16 mars 2026 à 07:47 par Nicolas Vrignaud

Cooper Flagg 16 décembre 2025
Source image : NBA League Pass

Allez, petit résumé de la soirée en NBA, qui a été relativement calme, et c’est pas plus mal avant la tempête qui nous attend en Playoffs. 

Les résultats de la nuit :

  • Thunder – Wolves : 116-103 (stats)
  • Cavaliers – Mavericks : 120-130 (stats)
  • Raptors – Pistons : 119-108 (stats)
  • Bucks – Pacers : 134-123 (stats)
  • Sixers – Blazers : 109-103 (stats)
  • Knicks – Warriors : 110-107 (stats)
  • Kings – Jazz : 116-111 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Le Thunder a été d’abord mis en difficulté par un match absolument atroce de Shai Gilgeous-Alexander, mais ce dernier sauve sa série de matchs d’affilée à minimum 20 points (128 d’affilée) et OKC tape les Wolves en augmentant fortement son niveau de jeu en 2e mi-temps.
  • Les Mavericks ont mangé les Cavaliers à Cleveland, Cooper Flagg termine aux portes d’un joli triple-double : 27 points, 10 passes, 6 rebonds.
  • Soirée compliquée pour les Pistons qui s’inclinent à Toronto. Et il s’agit là de la 4e défaite en 7 matchs pour Detroit, qui semble accuser un peu le coup depuis le retour du All-Star Game.
  • Giannis colle 31 points aux Pacers, l’eau mouille.
  • Les Sixers prennent un succès précieux dans la course aux Playoffs, face aux Blazers. Tout est bon à gratter, surtout en l’absence de Tyrese Maxey et Joel Embiid. Merci aux 31 points de Quentin Grimes aussi.
  • New York s’impose à San Francisco, Jalen Brunson termine avec 30 pions.
  • Le Jazz se fait pourrir par un DeMar DeRozan bouillant (41 points, 11 passes, 4 rebonds), tandis que Killian Hayes a bien fêté son contrat de deux ans chez les Kings : 16 points, 8 passes, 5 rebonds.

Le highlight de la soirée :

😮‍💨😮‍💨😮‍💨

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h : Hawks – Magic
  • 0h : Wizards – Warriors
  • 0h30 : Nets – Blazers
  • 0h30 : Celtics – Suns
  • 1h : Bulls – Grizzlies
  • 1h : Pelicans – Mavericks
  • 2h30 : Rockets – Lakers
  • 3h : Clippers – Spurs
Tags : Cooper Flagg, Mavericks, résumé NBA
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