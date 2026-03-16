Nuit des Français en NBA : Killian Hayes colle 16 points face au Jazz

Le 16 mars 2026 à 08:12 par Nicolas Vrignaud

Allez, par ici le résumé de la nuit en NBA version tricolore ! Killian Hayes est bien sûr à la une ce matin, avec 16 points contre le Jazz pour fêter la signature de son contrat de deux ans à Sacramento, officialisée quelques heures avant le match.

Les résultats de la nuit :

Thunder – Wolves : 116-103 (stats)

– Wolves : 116-103 (stats) Cavaliers – Mavericks : 120-130 (stats)

: 120-130 (stats) Raptors – Pistons : 119-108 (stats)

– Pistons : 119-108 (stats) Bucks – Pacers : 134-123 (stats)

– Pacers : 134-123 (stats) Sixers – Blazers : 109-103 (stats)

– Blazers : 109-103 (stats) Knicks – Warriors : 110-107 (stats)

– Warriors : 110-107 (stats) Kings – Jazz : 116-111 (stats)

Killian Hayes

16 points, 8 passes, 5 rebonds, 2 contres à 5/9 au tir pour Killian Hayes face au Jazz, et la promesse que le tricolore donnera tout pour défendre sa place jusqu’au bout de son contrat fraîchement signé. Let’s go Kiki !

Killian hits a tuff bucket 😤

Highlight of the Game presented by @BZBGear pic.twitter.com/tdWV5BHILt

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 16, 2026

Rudy Gobert

Soirée difficile pour Rudy contre le Thunder : 2 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception à 1/4 au tir.

Sidy Sissoko

4 points, 1 interception à 1/2 au tir pour Sidy, en difficulté lui aussi face aux Sixers.

Mohamed Diawara

Les Knicks s’imposent à San Francisco mais Mo’ n’a pas connu la meilleure des soirées : seulement 3 points à 1/4 au tir.

Maxime Raynaud

8 points, 12 rebonds, 1 passe à 4/8 au tir pour Maxime, qui frôle un nouveau double-double contre le Jazz.

Le programme de ce soir :