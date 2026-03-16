March Madness 2026 : bracket, programme, diffusion… tout ce qu’il faut savoir
Le 16 mars 2026 à 09:34 par Nicolas Meichel
La March Madness arrive ! Ce mardi, le célèbre tournoi universitaire de fin de saison démarre, et promet d’enflammer toute l’Amérique durant les trois prochaines semaines. Bracket, programme, diffusion… par ici pour tout savoir avant le début des hostilités.
Petit rappel du concept de la March Madness :
- 68 équipes réparties en 4 grandes régions (des têtes de série #1 à #16) ;
- Que des matchs à élimination directe (type Coupe de France) ;
- Le tableau final (qualifiés, têtes de série, affiches) a été déterminé par un comité de sélection.
À travers son format, le tournoi NCAA est chaque année rempli de surprises et de belles histoires. Des favoris tombent, des petits poucets font de belles percées, tout ça dans une ambiance dingue. C’est ce qui fait la magie de la March Madness.
L’édition 2026 promet d’être particulièrement épique, au vu des nombreux phénomènes qui fouleront les parquets : Darryn Peterson (Kansas), AJ Dybantsa (BYU), Cam Boozer (Duke), Darius Acuff Jr. (Arkansas)… tous ces gars-là sont projetés dans le haut de la Draft NBA 2026, qui s’annonce comme l’une des meilleures cuvées depuis très longtemps.
Qui dit March Madness dit évidemment aussi bracket. Comme le veut la tradition, c’est l’heure de remplir son tableau de pronostics (vous pouvez le faire juste ici). Plus de 34 millions de brackets ont été remplis en 2025. Sachez que vous avez une chance sur 9,2 quintillions de faire un perfect (63/63) et par la même occasion de gagner un million de dollars. Franchement, ça se tente !
Le bracket de la March Madness 2026
Chez les hommes :
THE BRACKET 🤩
Fill out yours: https://t.co/Jt9eXr7f5T pic.twitter.com/9g8ciMYUhv
— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 15, 2026
Chez les femmes :
The Bracket.
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📲 https://t.co/G2KeqiVWZ3#MarchMadness pic.twitter.com/B2EL223z0D
— NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) March 16, 2026
Le programme de la March Madness 2026
Chez les hommes :
- First Four : 17 et 18 mars
- Premier tour : 19 et 20 mars
- Second tour : 21 et 22 mars
- Sweet 16 : 26 et 27 mars
- Elite Eight : 28 et 29 mars
- Final Four : 4 avril (Lucas Oil Stadium à Indianapolis, Indiana)
- Finale nationale : 6 avril (Lucas Oil Stadium à Indianapolis, Indiana)
Chez les femmes :
- First Four : 18 et 19 mars
- Premier tour : 20 et 21 mars
- Second tour : 22 et 23 mars
- Sweet 16 : 27 et 28 mars
- Elite Eight : 29 mars et 30 mars
- Final Four : 3 avril (Mortgage Matchup Center à Phoenix, Arizona)
- Finale nationale : 5 avril (Mortgage Matchup Center à Phoenix, Arizona)
Les têtes de série (#1) de la March Madness 2026
Chez les hommes :
- Région Est : Duke
- Région Sud : Florida (champion en titre)
- Région Midwest : Michigan
- Région Ouest : Arizona
Chez les femmes :
- Région 1 Fort Worth : UConn (champion en titre)
- Région 2 Sacramento : UCLA
- Région 3 Fort Worth : Texas
- Région 4 Sacramento : South Carolina
Comment regarder la March Madness 2026 ?
- sur beIN Sports : une vingtaine de matchs diffusés (direct et rediffusion), dont le Final Four et la finale nationale en direct. Plus de précisions à venir dans les prochains jours.
- sur Disney+ : du 17 mars au 7 avril, les abonnés pourront suivre les 134 matchs des tournois masculins et féminins en direct.