March Madness 2026 : bracket, programme, diffusion… tout ce qu’il faut savoir

La March Madness arrive ! Ce mardi, le célèbre tournoi universitaire de fin de saison démarre, et promet d’enflammer toute l’Amérique durant les trois prochaines semaines. Bracket, programme, diffusion… par ici pour tout savoir avant le début des hostilités.

Petit rappel du concept de la March Madness :

68 équipes réparties en 4 grandes régions (des têtes de série #1 à #16) ;

Que des matchs à élimination directe (type Coupe de France) ;

Le tableau final (qualifiés, têtes de série, affiches) a été déterminé par un comité de sélection.

À travers son format, le tournoi NCAA est chaque année rempli de surprises et de belles histoires. Des favoris tombent, des petits poucets font de belles percées, tout ça dans une ambiance dingue. C’est ce qui fait la magie de la March Madness.

L’édition 2026 promet d’être particulièrement épique, au vu des nombreux phénomènes qui fouleront les parquets : Darryn Peterson (Kansas), AJ Dybantsa (BYU), Cam Boozer (Duke), Darius Acuff Jr. (Arkansas)… tous ces gars-là sont projetés dans le haut de la Draft NBA 2026, qui s’annonce comme l’une des meilleures cuvées depuis très longtemps.

Qui dit March Madness dit évidemment aussi bracket. Comme le veut la tradition, c’est l’heure de remplir son tableau de pronostics (vous pouvez le faire juste ici). Plus de 34 millions de brackets ont été remplis en 2025. Sachez que vous avez une chance sur 9,2 quintillions de faire un perfect (63/63) et par la même occasion de gagner un million de dollars. Franchement, ça se tente !

Le bracket de la March Madness 2026

Chez les hommes :

THE BRACKET 🤩

Fill out yours: https://t.co/Jt9eXr7f5T pic.twitter.com/9g8ciMYUhv

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 15, 2026

Chez les femmes :

The Bracket.

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📲 https://t.co/G2KeqiVWZ3#MarchMadness pic.twitter.com/B2EL223z0D

— NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) March 16, 2026

Le programme de la March Madness 2026

Chez les hommes :

First Four : 17 et 18 mars

Premier tour : 19 et 20 mars

Second tour : 21 et 22 mars

Sweet 16 : 26 et 27 mars

Elite Eight : 28 et 29 mars

Final Four : 4 avril (Lucas Oil Stadium à Indianapolis, Indiana)

Finale nationale : 6 avril (Lucas Oil Stadium à Indianapolis, Indiana)

Chez les femmes :

First Four : 18 et 19 mars

Premier tour : 20 et 21 mars

Second tour : 22 et 23 mars

Sweet 16 : 27 et 28 mars

Elite Eight : 29 mars et 30 mars

Final Four : 3 avril (Mortgage Matchup Center à Phoenix, Arizona)

Finale nationale : 5 avril (Mortgage Matchup Center à Phoenix, Arizona)

Les têtes de série (#1) de la March Madness 2026

Chez les hommes :

Région Est : Duke

Région Sud : Florida (champion en titre)

Région Midwest : Michigan

Région Ouest : Arizona

Chez les femmes :

Région 1 Fort Worth : UConn (champion en titre)

Région 2 Sacramento : UCLA

Région 3 Fort Worth : Texas

Région 4 Sacramento : South Carolina

Comment regarder la March Madness 2026 ?