À Milwaukee, même quand ça gagne, il faut toujours un petit moment de panique. Lors de la victoire 134-123 contre les Pacers cette nuit, Giannis Antetokounmpo est sorti plus tôt que prévu du parquet, direction les vestiaires… jamais bon signe.

Dans un match relativement tranquille et sans grand intérêt, les Bucks se sont imposés face aux Pacers grâce à une meilleure attaque (sans défense, il n’y a plus beaucoup de choix). Mais à la fin du troisième quart-temps, Giannis Antetokounmpo retombe lourdement sur sa jambe après une action dont il a le secret.

Un genou dans le mauvais sens, Giannis qui reste au sol… le genre d’image qui sent la mauvaise nouvelle. Sauf que le Greek Freak, fidèle à son style bulldozer, décide de continuer. Dans la foulée, il plante un autre dunk… mais c’est sur l’action suivante qu’il finit par rentrer aux vestiaires pour de bon. Rideau pour la soirée, mais la ligne de stats est déjà monstrueuse : 31 points, 14 rebonds et 8 passes en seulement 30 minutes.

Damn man Giannis getting old. Bro did a crazy spin and poster dunk then his knee almost fell off 😩pic.twitter.com/EoByrgnDt3

— Hater Report (@HaterReport) March 15, 2026

Pas d’inquiétude… pour l’instant

Après la rencontre, Antetokounmpo s’est voulu rassurant et ne prévoit pas d’examens pour l’instant :

« Oui, je pense que j’ai fait une hyperextension du genou. Je n’ai pas vu la vidéo et je ne veux pas la voir. Je vais simplement rentrer chez moi, dormir, voir comment je me sens demain, essayer de soulever quelques poids. Si j’ai un peu d’inconfort, alors on verra à partir de là. Pour l’instant, ça ne me dérange pas vraiment. »

Le Grec ne veut pas en faire toute une histoire et, à l’écouter, aurait même pu terminer la rencontre :

« Je voulais retourner dans le match mais le staff m’a regardé et m’a dit : “Non, ça ne vaut pas le coup”, quand on menait de 13 ou 15 points. Pour moi, chaque match vaut le coup. Chaque fois que je mets un pied sur le parquet, j’essaie de ne pas le prendre pour acquis. J’apprécie simplement d’être là, surtout quand je retrouve mon rythme et que je me sens bien. Mais là, c’était un moment où il fallait prendre du recul et écouter. Et je les ai écoutés. Je n’essaie pas d’en faire quelque chose de plus grave que ça. Je pense que j’aurais pu finir le match, mais le staff médical m’a dit que ce n’était pas une décision intelligente. Donc je dois leur faire confiance… »

Les Bucks ont gagné mais dans une saison plus que galère, entre blessures et mauvais résultats, voilà une nouvelle de plus à digérer. Leur saison s’arrêtera très probablement mi-avril et devrait les plonger dans un très long été. Une chose est sûre aujourd’hui à Milwaukee : tout le monde regarde (et comme souvent d’ailleurs) Giannis Antetokounmpo… et le prochain injury report.