Max Strus déjà en feu pour son grand retour chez les Cavs

À Cleveland, le retour de Max Strus devait être une bonne nouvelle. Sur le papier, ça l’a été : 24 points pour son premier match de la saison après des mois d’absence. Dans la réalité ? Cette performance est venue avec une défaite 130-120 contre… Dallas. Et ça, c’est plus embêtant.

Après la défaite des Cavs (130-120) hier contre les Mavericks, deux choses ont prédominé les débats. La première : perdre contre les Mavs en s’en prenant 130… franchement ça craint. La deuxième : Cleveland a enregistré le retour de Max Strus, qui a fini avec une ligne de stats propre. Très propre même : 24 points à 7/9 au tir, 6/7 à 3-points (dont deux d’affilée en 70 secondes de jeu), le tout en 23 minutes.

« WELCOME BACK TO MAX STRUS! »

Max Strus just made his season debut and hit 3 straight 3s in less than 2 minutes 👏 pic.twitter.com/f9L2GEMngk

— NBA (@NBA) March 15, 2026

Mais l’ailier de Cleveland s’est montré tout sauf satisfait :

« Je n’ai pas été assez bon. Évidemment, on n’a pas gagné, donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je suis fier de moi, oui, mais au final on n’a pas gagné le match. C’est un mauvais résultat pour nous et j’espère qu’on prendra le prochain. »

Et lorsqu’on voit son émotion en évoquant son retour sur les parquets, les yeux brillants, on comprend direct à quel point il se met la pression :

Max Strus gets emotional talking about his recovery process:

“I worked my ass off. I only know one way to work and that’s to push myself to the max. It made me realize I do love playing basketball. I love doing it with a good group of guys. I’m just happy to be playing.” ❤️ pic.twitter.com/x1chyM9GAm

— ¹⁰ (@HoodiGarland) March 15, 2026

« J’ai bossé comme un dingue. Je ne connais qu’une seule façon de travailler : me pousser au maximum. Ça m’a fait réaliser que j’aime vraiment jouer au basket. J’adore le faire avec un bon groupe de gars. Je suis simplement heureux de pouvoir jouer. »

Pour rappel, Strus n’avait plus joué depuis une éternité. L’été dernier, il s’était fracturé le pied gauche lors d’un entraînement (fracture de Jones, l’os reliant le petit orteil à la base du pied). Opération le 26 août, avec un retour prévu en 3 à 4 mois. Sauf que la récupération a traîné… et il a finalement manqué les 67 premiers matchs de la saison.

Malgré la défaite, c’est une bonne nouvelle pour les Cavaliers qui récupèrent une véritable menace offensive, surtout derrière la ligne à 3-points. Avec les Playoffs en ligne de mire, le retour de Max Strus soulage l’Ohio. Il ne reste plus qu’à retrouver Jarrett Allen et les Cavs seront globalement au complet pour la grosse bataille à l’Est.

Source texte : ESPN