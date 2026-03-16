March Madness 2026 : les meilleurs prospects NBA à suivre

Comme chaque année, la March Madness va nous procurer son lot d’émotions et de surprises. Mais l’édition 2026 promet d’être particulièrement épique grâce à la présence d’une cuvée exceptionnelle de prospects NBA. Darryn Peterson, AJ Dybantsa, Cam Boozer, Darius Acuff… voici les grands noms à suivre.

Tout savoir sur la March Madness 2026

Darryn Peterson (Kansas)

Âge : 19 ans (freshman)

Poste : arrière

Stats : 19,8 points, 4,4 rebonds, 1,7 passe, 1,5 interception

Darryn Peterson est probablement le plus gros « talent pur » de la cuvée, lui qui attire les comparaisons avec Kobe Bryant ou Devin Booker pour ses capacités très avancées de scoreur. Mais entre les blessures, les histoires de crampes et les sorties prématurées des matchs, l’arrière de Kansas a dû faire face aux critiques cette saison. De quoi perdre son statut de grand favori pour le pick #1 de la Draft 2026. Lors de la March Madness, Peterson aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure, et ça pourrait faire très mal.

29 minutes

27 points

10/15 au tir

Darryn Peterson préchauffe en vue de la March Madness 🔥🔥

pic.twitter.com/lEphutJsEN

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 7, 2026

AJ Dybantsa (BYU)

Âge : 19 ans (freshman)

Poste : ailier

Stats : 25,3 points, 6,7 rebonds, 3,8 passes, 1,1 interception

Parfois comparé à Tracy McGrady et d’autres ailiers scoreurs de niveau élite, AJ Dybantsa a rayonné tout au long de la saison, enchaînant les cartons au scoring (meilleur scoreur NCAA) tout en améliorant progressivement son jeu all-around. Comme un symbole : Dybantsa a récemment battu un record de son idole Kevin Durant au Big 12 Tournament. Impressionnant sur le plan athlétique, et possédant déjà un panel de moves calibre NBA, AJ voudra exploser à la March Madness pour confirmer son statut de first pick potentiel.

AJ Dybantsa en 3 matchs lors du tournoi Big 12 :

🔸 40 points

🔸 27 points

🔸 26 points

93 pts au total (52% au tir), il bat le record all-time de KEVIN DURANT pour le plus grand nombre de points inscrits dans une édition du tournoi. 🔥🔥 pic.twitter.com/n5HR1v9MXp

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 13, 2026

Cam Boozer (Duke)

Âge : 18 ans (freshman)

Poste : ailier-fort

Stats : 22,5 points, 10,2 rebonds, 4,2 passes, 1,5 interception

Quand on prend la production individuelle, le niveau de domination et le succès collectif, Cam Boozer est probablement le meilleur joueur universitaire de la saison. Et les nombreuses récompenses qu’il vient d’accumuler – Joueur de l’Année en ACC, champion et MVP du tournoi ACC, Joueur de l’Année par Sporting News – sont là pour le prouver. Le fils de Carlos impressionne par son impact physique et sa polyvalence. Parmi tous les prospects NBA, c’est aussi lui qui a le plus de chances de remporter la March Madness avec Duke (tête de série #1).

Cam Boozer will 100 percent be a good NBA player

All he has ever done is win

Who is his pro comp?

pic.twitter.com/2sHF0PlJqw

— Hoop Herald (@TheHoopHerald) March 8, 2026

Darius Acuff Jr. (Arkansas)

Âge : 19 ans (freshman)

Poste : meneur

Stats : 22,9 points, 3,2 rebonds, 6,5 passes

Le prospect qui monte en ce moment, c’est lui ! Darius Acuff Jr. reste sur un run légendaire lors du tournoi de la SEC, portant Arkansas vers le titre de conférence en tournant à plus de 30 points de moyenne sur trois matchs. Machine à scorer, gros sniper, et capable de bien faire jouer ses coéquipiers, Acuff est considéré par certains comme le meilleur meneur de la cuvée 2026, et potentiellement le quatrième choix de la Draft derrière la triplette du dessus. Ce gars-là va enflammer la March Madness, c’est certain !

DARIUS ACUFF JUNIOR.

Un conseil : retenez bien son nom car on risque d’en entendre beaucoup parler lors des 3 semaines à venir. 😉

pic.twitter.com/daFUCo5jNG

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 15, 2026

Kingston Flemings (Houston)

Âge : 19 ans (freshman)

Poste : meneur

Stats : 16,4 points, 3,9 rebonds, 5,3 passes, 1,6 interception

Dans l’exceptionnelle cuvée de freshmen qui caractérise la saison NCAA actuelle, il y a le meneur de Houston Kingston Flemings. « Il coche toutes les cases » a déclaré un scout NBA, « il est intelligent, il fait progresser ses coéquipiers, il a le gabarit idéal pour son poste, il sait tirer et se donne en défense ». Possédant aussi et surtout de grosses qualités athlétiques, Flemings est parfois comparé à Derrick Rose, rien que ça. Au sein d’une équipe de Houston ambitieuse, il pourrait profiter de la March Madness pour marquer les esprits.

KINGSTON FLEMINGS FLEW 😳✈️ pic.twitter.com/RdtHFKwlLA

— SportsCenter (@SportsCenter) March 12, 2026

Keaton Wagler (Illinois)

Âge : 19 ans (freshman)

Poste : arrière

Stats : 17,9 points, 4,8 rebonds, 4,4 passes

Keaton Wagler devrait vous plaire si vous kiffez les grands arrières (1m98) qui envoient des banderilles de loin. Absent des radars NBA il y a encore quelques mois, le combo guard d’Illinois a connu une ascension assez exceptionnelle cette saison, marquée notamment par cette performance irréelle – 46 points contre Purdue – en janvier dernier. Capable aussi de faire jouer les autres et de trouver ses spots à l’intérieur de la ligne des 3-points, Wagler peut exploser à tout moment malgré ses limites athlétiques. À surveiller de près, très près !

Keaton Wagler today in a WIN on the road vs #4 Purdue..

46 PTS (13/17 FG, 9/11 3PT, 11/13 FT)

4 AST

This freshman class is LOADED..

I’ve been watching Illinois and he’s caught my eye as of late but I wasn’t expecting this

Where is he on your draft boards??

So much young… pic.twitter.com/cycSCvy2Vk

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) January 24, 2026

Mikel Brown Jr. (Louisville)

Âge : 19 ans (freshman)

Poste : meneur

Stats : 18,2 points, 3,3 rebonds, 4,7 passes, 1,2 interception

Dans la catégorie des grands meneurs (1m96) qui peuvent prendre feu du parking, il y a Mikel Brown Jr.. La preuve, le joueur de Louisville a planté 45 points dans un match début février. Mikel a clairement le potentiel offensif (shooting, playmaking) d’un futur joueur NBA. Sa saison a néanmoins été marquée par une certaine irrégularité ainsi que des pépins physiques, lui qui a raté les derniers matchs de son équipe à cause d’un bobo au dos. On espère le revoir dès le début de la March Madness, car il peut enflammer n’importe quel parquet !

Mikel Brown Jr. vs NC State..

45 PTS (14-23 FG, 10-16 3PT, 7-7 FTs)

9 REBS

3 STLS

2 AST

OHH MYYY GOODDDNNESSS.. now this right here is what a #1 Pick looks like.. GOT DAMN… pic.twitter.com/E64mVeR6sW

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) February 10, 2026

Mais aussi : Nate Ament (Tennessee), Brayden Burries (Arizona)…

Rappel : le phénomène de North Carolina Caleb Wilson est forfait pour la March Madness (blessure au pouce).

Note : les joueurs cités dans cette liste ont de grandes chances de composer le Top 10 de la prochaine Draft NBA, qui s’annonce comme l’une des meilleurs depuis bien longtemps. La March Madness représente ainsi l’ultime opportunité de montrer ses talents sur la scène universitaire, avant de faire le grand saut en NBA.