NBA Top 10 All-Time : meilleurs films de basket

LUNDI = TOP 10 ! C’est reparti pour une saison de discussions qualitatives, d’échanges houleux et d’analyse fine. Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 all-time, avec de nouvelles thématiques. Top 10 « all-time » au menu aujourd’hui, qui risque de bien faire causer !

Lundi, midi, top 10, si tout ça rime (à peu près), c’est pas pour rien. Qui dit meilleur jour de la semaine dit nouveau classement ordonné par vos deux pépères préférés, et cette semaine c’est une escapade vers le septième art qui vous est proposée. Du vintage comme du (très) récent, du joueur qui devient acteur, et même des acteurs reçus sur un canap légendaire. Un menu bien fourni comme d’habitude, histoire de répondre à la question fatidique : C’est quoi le meilleur film de basket ?