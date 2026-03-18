La March Madness 2026 est enfin lancée ! Parmi les 68 équipes qualifiées pour le tournoi NCAA, plusieurs joueurs français auront l’occasion de se montrer sur la scène la plus intense du basketball universitaire. De nos seniors à nos freshmen, focus sur les Frenchies à suivre.

Killyan Touré (Iowa State Cyclones)

Le profil : arrière, 1m89, 19 ans (freshman)

Stats 2025‑26 : 8.1 points, 3.2 rebonds, 2.2 passes, 34 matchs, 25 minutes de moyenne

Le programme : match vendredi 20 mars à 19h50 (heure française), contre Tennessee State (#15)

Son équipe : Iowa State Cyclones, bilan de 27-7, tête de série n°2 dans la Midwest Region, équipe solide et défensive

Franco‑ivoirien formé à l’ASVEL, Killyan Touré s’est imposé dès sa première saison NCAA. Polyvalent, capable de défendre et de scorer, il est déjà un élément clé des Cyclones. Touré est un Français à suivre dès le premier match, capable de faire basculer les rencontres grâce à son énergie et sa maturité.

Dominique Diomande (BYU Cougars)

Le profil : ailier de 2m01, 20 ans (freshman)

Stats 2025-26 : 2,0 points, 1,3 rebond, 23 matchs joués, 7 minutes de moyenne

Le programme : match dans la nuit du jeudi 19 mars au vendredi 20 mars, 00h25 (heure française), contre Texas

Son équipe : BYU Cougars, bilan de 23‑11 sur la saison, tête de série n°6 dans la West Region, collectif discipliné et défensif, porté par le talent d’AJ Dybantsa

Formé à ADA Blois, Dominique Diomande a su prendre ses marques aux États-Unis. Les qualités de l’ailier ? Polyvalence, rebonds et intensité défensive. Même avec un temps de jeu limité, il sait peser sur un match et reste un Français à surveiller dans cette March Madness.

DOMINIQUE DIOMANDE WITH THE WINDMILL 😳

(via @espn) pic.twitter.com/QByD30VU4N

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 11, 2026

Kalifa Sakho (Houston Cougars)

Le profil : ailier‑fort de 2m03, 25 ans (senior)

Stats 2025-26 : 2,5 points, 2,0 rebonds, 31 matchs joués, 13 minutes de moyenne

Le programme : match dans la nuit du jeudi 19 mars au vendredi 20 mars, 3h10 (heure française), contre Idaho (#15)

Son équipe : Houston Cougars, bilan de 28-6, tête de série n°2 dans la South Region, parmi les favoris du tournoi avec une défense élite et un collectif solide

Formé à Limoges et originaire de Rouen, Kalifa Sakho dispute sa troisième saison NCAA (mais il est déjà en cinquième année après deux saisons blanches en Junior College). L’ailier-fort apporte son expérience, des rebonds précieux et une énergie défensive qui correspond bien à l’équipe de Houston. Même s’il n’est pas titulaire, Sakho peut peser en sortie de banc et reste un Français à suivre de près dans ce tournoi.

Sven Djopmo Komguep (Arizona Wildcats)

Le profil : meneur, 1m86, 22 ans (sophomore)

Stats 2025‑26 : 0,5 point, 0,3 rebond, 17 matchs, 2 minutes de moyenne

Le programme : match vendredi 20 mars à 18h35 (heure française), contre Long Island University Sharks (#16)

Son équipe : Arizona Wildcats (équipe de Bryce James, deuxième fils de LeBron), bilan de 32-2 sur la saison, tête de série n°1 dans la West Region, parmi les favoris du tournoi et vainqueur de la Big 12 Conference

Formé à Nanterre, Sven Djopmo Komguep découvre sa deuxième saison à Arizona. Son temps de jeu est très limité, mais il profite d’un programme élite pour progresser et s’imprégner du rythme d’une équipe favorite. Même discret sur le terrain, sa présence sur le roster montre la confiance du staff. On espère le voir quelques minutes sur le parquet lors des prochaines échéances.

SVEN TO THE TIN! pic.twitter.com/zCmttGiAuV

— Arizona Basketball (@ArizonaMBB) December 23, 2025

Clarence Fondeur Massamba (Tennessee Volunteers)

Le profil : ailier, 1m97, 21 ans (freshman)

Stats 2025‑26 : 0.4 point, 0.2 rebond, 0.3 passe, 10 matchs joués et 4 minutes de moyenne

Le programme : match vendredi 20 mars à 21h25 (heure française), contre le vainqueur Miami (Ohio) / SMU

Son équipe : Tennessee Volunteers, tête de série n°6 dans la Midwest Region, équipe rapide et collective

En 2024‑25 avec Monaco en Espoirs ELITE, Clarence Fondeur Massamba tournait à 11,8 points (46,9% de réussite aux tirs, dont 34,3% à 3-points), 3 rebonds, 1,5 passe et 1,5 interception en 25 minutes. À Tennessee, il tente d’apporter son énergie, sa polyvalence et son activité en défense. Malheureusement, avec un temps de jeu quasi nul, Massamba risque de ne pas voir beaucoup le ballon durant cette March Madness… mais sait-on jamais.

NEW: French guard Clarence Massamba has committed to Tennessee.

Massamba is part of Tennessee’s 2025 recruiting class that now has five signees. He will be considered a freshman.

🔗: https://t.co/ypHWOggXjb pic.twitter.com/J6yI3k9ymI

— GoVols247 (@GoVols247) April 30, 2025

À suivre aussi : Martin Carrère — Virginia Cavaliers (Midwest, n°3 seed)

Grand extérieur (2m04, 19 ans) avec peu d’impact statistique mais présent dans un programme réputé comme Virginia (29-5), Martin Carrère a joué 16 matchs cette saison et affrontera les Wright State Raiders vendredi 20 mars à 18h50 (heure française).

Martin Carrere having a moment 🤩 Big dunk to put the Hoos up by 8️⃣

📺 @espn #GoHoos pic.twitter.com/f5A5zzIj6V

— Virginia Men’s Basketball (@UVAMensHoops) February 7, 2026

Sans oublier : le Franco-Allemand Mathieu Grujicic (Ohio State), le Franco-Tunisien Yacine Toumi (Hawai’i)

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