Playoffs NBA 2026 : les futures révélations ! Apéro TrashTalk

On est mercredi soir, il est 18h30, c’est l’heure de l’Apéro ! Au menu : cinquante minutes de discussion sur les Playoffs NBA à venir, avec un angle bien particulier.

Quels sont les joueurs qui vont se révéler lors des prochains Playoffs ? On aborde ici les cas de plusieurs gars. Certains qui vont connaître les Playoffs pour la première fois et d’autres qui y sont déjà allés mais qui n’y ont pas encore vraiment performé. Jalen Duren, Neemias Queta, Alperen Sengun, Mo Diawara, Victor Wembanyama, etc… Allez, on en parle !