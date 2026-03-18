Le Pari sur Mesure de TrashTalk : Derrick White et les Celtics dominent les Warriors

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. La saison régulière NBA 2025-26 se rapproche de son terme et on garde donc les bonnes habitudes avec 9 matchs au programme ce mercredi. De quoi profiter de nombreuses cotes potentiellement intéressantes à jouer. Aujourd’hui, on vous propose un « Pari sur Mesure », avec une combinaison de cotes réalisée par nos soins.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Le « Pari sur Mesure », c’est quoi ? C’est un dispositif proposé par notre partenaire ParionsSport en Ligne. Il permet de combiner plusieurs paris (entre 2 et 10) sur un même match NBA, ce qui vous donne la possibilité de créer et personnaliser votre propre cote. Vous pouvez désigner à la fois le vainqueur du match, le nombre de points marqués par joueur, le nombre de points dans le match etc.

Le Pari sur Mesure du jour

Les Celtics battent les Warriors (temps règlementaire) + Derrick White marque au moins 14 points + Jaylen Brown distribue au moins 5 passes (2,42) : deuxièmes de l’Est, les Celtics devraient dominer les Warriors (toujours privés de Stephen Curry, en plus de Jimmy Butler) sans trop de problèmes, Golden State ayant perdu sept de ses dix derniers matchs. Boston peut compter en ce moment sur un excellent Derrick White au scoring (plus de 20 points de moyenne en mars) et un Jaylen Brown inspiré à la passe aux côtés de Jayson Tatum (6,6 par match en mars). Si les trois conditions exposées ci-dessus sont réunies dans ce match, vous gagnerez un pari avec une belle cote de 2,42.

Pour créer son Pari NBA sur Mesure, il faut :

Se rendre sur l’application ou le site ParionsSport en Ligne et les matchs NBA à venir ;

Cliquer sur le match NBA qui vous intéresse ;

Cliquer sur le logo « Pari Sur Mesure » (situé en haut, entre « paris » et « stats », juste en dessous de l’affiche) ;

Vous pouvez ensuite ajouter les différents paris (entre 2 et 10) sur ce match.

Info à savoir : les paris concernant le match (face à face, + ou – de points équipe, résultat mi-temps…) sortent 24h avant le début du match, tandis que les paris concernant les performances joueurs sortent 8h avant le début du match. Pour plus de précisions, on vous invite à cliquer sur ce lien.

0h : Celtics (1,17) – Warriors (5,30)

0h30 : Nets (10,50) – Thunder (1,03)

0h30 : Pacers (5,40) – Blazers (1,14)

1h : Bulls (3,30) – Raptors (1,32)

1h : Wolves (1,12) – Jazz (6,00)

1h : Pelicans (1,71) – Clippers (2,10)

1h30 : Mavericks (3,50) – Hawks (1,29)

1h30 : Grizzlies (6,10) – Nuggets (1,11)

2h30 : Rockets (1,76) – Lakers (2,10)

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

10€ offerts pour parier sur la NBA avec ParionsSport en Ligne !

Cette offre consiste en un code promo vous permettant de bénéficier de 10€ offerts sur ParionsSport en Ligne pour toute nouvelle inscription. Pour l’activer, rien de plus simple : il suffit d’entrer le code TRASHTALK10 à l’étape 3 du formulaire d’inscription ParionsSport en Ligne. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne