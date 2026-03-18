Au petit matin, Nicolas Batum s’est permis une petite réaction à la décision de la Confédération Africaine de Football de retirer le titre de la CAN au Sénégal, pour l’attribuer au Maroc… deux mois après le coup de sifflet final. Petit trait d’humour bien senti dans une situation qui pose beaucoup de questions. Et puis si on peut gratter une médaille d’or…

Hier soir, le monde du sport a été chamboulé par un évènement sans réel précédent. Non non, les Wizards n’ont pas gagné un match de basket, mais la Confédération Africaine de Football a décidé de retirer le titre de Champion d’Afrique au Sénégal remporté le 18 janvier dernier, pour finalement l’offrir au Maroc, l’autre finaliste.

Déclaré forfait en finale de la CAN 2025 par la CAF, le Sénégal a vu son titre de champion d’Afrique lui être retiré au profit du Maroc. La sélection sénégalaise compte lancer une procédure d’appel devant le Tribunal arbitral du sport. https://t.co/zitriOk0kW pic.twitter.com/8QVF2BfmDV

— L’Équipe (@lequipe) March 18, 2026

Pour rappel, lors de la finale, la sélection sénégalaise avait quitté le terrain suite à des décisions arbitrales jugées litigieuses, avant de revenir et de finalement l’emporter en prolongation.

Une première commission quelques jours après le match avait maintenu le résultat en sanctionnant toutefois certains membres des deux équipes pour leurs comportements. Mais aujourd’hui, DEUX MOIS après les évènements, le résultat n’est pas seulement annulé, mais inversé pour offrir la coupe au Maroc. Du jamais-vu !

C’est dans ce contexte très particulier que notre bon vieux Nico national nous a offert une belle proposition : et si on grattait le même traitement ?

Du coup on est champion olympique ou pas 😅

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) March 18, 2026

Pourquoi pas ? Après tout, on peut bien trouver deux-trois coups de sifflet un peu douteux (pour la finale féminine ça serait pas compliqué…) contre le pays hôte (à savoir la France, comme… le Maroc à la CAN). Et même vous savez quoi ? Décrétons qu’envoyer Stephen Curry dans le money-time d’une finale de Jeux Olympiques, c’est illégal. Plus qu’à attendre le verdict du CIO maintenant.

Plus sérieusement, ce n’est sans doute que le début d’une longue bataille juridique entre la fédération sénégalaise et marocaine de football, mais le précédent qui est en train d’être créé – si cette décision est maintenue – ça peut vite devenir un feu d’artifice.

Quelle sera la limite maintenant ? Jusqu’à quand pourra-t-on essayer de faire changer le résultat d’une compétition ? Est-ce que les Wizards vont faire annuler les 83 points de Bam ? (on force peut-être ?)

Tant de questions sans réponse qui risquent de laisser une zone grise dans laquelle beaucoup vont essayer de se glisser. Fans des Kings 2002, c’est peut-être votre moment !