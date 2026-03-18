Jalen Duren est bouillant, de quoi définitivement verrouiller le MIP ?

Auteur de son career-high cette nuit face aux Wizards (36 points), Jalen Duren prolonge encore un peu plus la très bonne dynamique sur laquelle il est. Un bon run au bon moment, puisque ce dernier pourrait lui permettre d’aller chercher son premier trophée individuel.

Adeptes de BTP, Soyez sûr que Jalen Duren est votre envoyé. 36 points, 12 rebonds et 1 contre à 13 sur 17 au tir cette nuit face à Washington qui n’arrête plus d’offrir des mixtapes aux intérieurs adverses. Career-high pour le pivot des Pistons, une vingtaine de jours après avoir battu son précédent record. Tema la taille du chantier !

Jalen Duren 36 PTS, 12 REB, 2 AST, 1 BLK, 13/17 FG, 10/11 FT, 82.4% TS vs Wizards https://t.co/a9sAZ16AC1 pic.twitter.com/oPnwDpY7fX

— Basketball Performances (@NBAPerformances) March 18, 2026

Loin d’être un éclat isolé, cette grosse perf n’est que le prolongement d’une forme olympienne dans laquelle se trouve le numéro 0. Sur les 10 meilleurs matchs de sa carrière au scoring, sept ont été réalisés cette saison, dont 5 rien que sur le début d’année 2026. Si quelqu’un doutait encore de son statut de All-Star cette saison, ne doutez plus tout simplement.

Timing parfait puisqu’avec la fin de saison qui approche, les discussions autour des trophées individuels vont s’intensifier. Et comment dire que quand on passe de 12 à 19 points de moyenne, en étant la deuxième option d’une équipe première de Conférence que personne n’attendait aussi haut, il y a un trophée qui semble être tout destiné.

JUST IN: Jalen Duren is now the favorite to win the NBA’s Most Improved Player.

In the past 10 games, he’s averaging 21.6 PPG, 11.3 RPG on 61.5% shooting. 🤯 pic.twitter.com/plMbnb3nAw

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 9, 2026

Jalen Duren est le grand favori dans la course au MIP et honnêtement, c’est difficile de trouver des arguments contre son cas. Grand respect à ses concurrents que sont Jalen Johnson ou Nickeil Alexander-Walker pour ne citer qu’eux, mais l’intérieur du Michigan semble tellement tout rassembler, que ça va être compliqué d’aller le chercher.

De son côté, y a juste à maintenir le pied sur l’accélérateur jusqu’à la ligne d’arrivée, pour pouvoir sans doute ajouter trois grosses lettres à son CV.