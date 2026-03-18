WNBA : la ligue et les joueuses ont trouvé un accord, la saison 2026 aura bien lieu !

Cela faisait des mois que le dossier trainait en longueur, au point d’instiguer le doute quant au bon déroulement de la saison WNBA 2026, voire même quant à son déroulement tout court. Mais ça y est, la Ligue et le syndicat des joueuses ont trouvé un accord pour une nouvelle convention collective. La saison 2026 est maintenue et son calendrier intact. Champagne !

8 jours d’un marathon de négociations se terminant presque à chaque fois aux alentours de 3 heures du matin, voilà ce qu’il a fallu à la WNBA et la WNBPA (syndicat des joueuses) pour trouver un accord verbal concernant le nouveau CBA (convention collective).

WNBA, WNBPA have reached a tentative verbal agreement for a new CBA, per @AnnieCostabile. pic.twitter.com/grpGukiOvb

— Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) March 18, 2026

Immense travail mené par Nneka Ogwumike, Breanna Stewart, Alysha Clark, Napheesa Collier et bien d’autres encore pour représenter les joueuses et enfin obtenir ce qu’elles méritent. Cerise sur le gâteau pour la Ligue : le calendrier prévu reste inchangé.

L’immense interrogation tournait évidemment autour du partage des revenus de la Ligue entre cette dernière et les joueuses. Aucun détail n’a encore officiellement été révélé même si on peut supposer au vu des dernières propositions que le contrat supermax atteindra les sept chiffres. Mais au vu de ce qu’avait à dire Ogwumike, présidente de la WNBPA, en sortie de négociation, ça sent très très bon :

« Pour la première fois, le salaire des joueuses est lié à une part importante des revenus de la Ligue. […] Ça redéfinit ce que veut dire être une professionnelle dans cette Ligue. »

Cathy Engelbert de son côté, commissaire de la WNBA, se dit « fière » des joueuses tout en annonçant le deal comme un accord « gagnant-gagnant ».

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— Brianna Turner (@_Breezy_Briii) March 18, 2026

Il reste encore un petit bout de chemin avant que le tout soit finalisé via un vote des deux partis. L’histoire de quelques semaines avant que les évènements puissent reprendre leur cours.

Draft d’expansion pour les nouvelles franchises de Toronto et Portland (1er au 6 avril), Free Agency (7 au 18 avril), Draft habituelle (13 avril) puis les camps d’entraînements le 19 avril prochain avant un début de saison régulière prévu au 8 mai. Tout va très vite s’accélérer et tant mieux. On peut de nouveau sourire dans la Grande Ligue féminine !

Source texte : Alexia Philippou, Front Office Sports