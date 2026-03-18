Quand Anthony Edwards affronte… Barack Obama en un-contre-un

Une vidéo a été diffusée cette nuit montrant Anthony Edwards se mesurer à l’ancien président des États-Unis, Barack Obama, sur toute sorte de terrain. Oui oui vous pouvez relire cette phrase autant de fois que vous voulez, elle ne changera pas.

Et dire qu’un contre fait par une chaussure ne sera même pas la news la plus loufoque de la nuit. Difficile à croire mais cette palme revient bien au un-contre-un entre Anthony Edwards et Barack Obama.

Les deux se sont tirés la bourre dans un nouveau clip promotionnel pour le Obama Presidential Center, un complexe immobilier situé à Chicago qui comprendra un musée, un parc et des tas d’autres activités culturelles (dont un terrain de basket évidemment), et qui devrait ouvrir en juin 2026.

Les deux s’étaient déjà croisé au Training Camp de Team USA avant les JO de Paris, ce qui avait permis à Ant d’annoncer à l’ancien président qu’il était « The Truth » . Confiance habituelle de l’arrière des Wolves qui a donc eu l’occasion de prouver tout ça à Obama directement.

C’est fun, c’est bien produit, y’a même un peu de ping-pong et de puissance 4, tout ce qu’on aime finalement !

Ant Edwards. President Barack Obama.

It began at Team USA Training camp and turned into a game of one-on-one we didn’t know we needed. pic.twitter.com/bJXdxMXVa7

— Malika Andrews (@malika_andrews) March 17, 2026