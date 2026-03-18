Depuis la reprise de la saison post All-Star Weekend, seulement une équipe n’a toujours pas gagné le moindre match : les Indiana Pacers. Le dernier finaliste NBA reste sur 14 défaites de suite, un nouveau « record » de franchise…

Cela fait depuis le 11 février que les Pacers n’ont plus gagné un match de basket. Un mois et une semaine donc, jour pour jour. Indiana est passé d’un bilan peu reluisant de 15 victoires – 40 défaites à un bilan cata de 15-54.

Et dans le lot, il y a des revers bien crades : deux fois contre les Wizards et une fois contre Sacramento. Il y a aussi sept défaites de minimum 15 points, dont la dernière cette nuit contre des Knicks privés de Jalen Brunson (-26).

Sachez aussi que Pascal Siakam est absent depuis cinq matchs et qu’Andrew Nembhard fait des allers-retours à l’infirmerie, en plus – évidemment – de l’absence longue durée de Tyrese Haliburton.

Les Pacers battent un triste record de franchise avec 14 défaites consécutives… 🫤 pic.twitter.com/gwF7j8uleF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

Un haut choix de draft à sécuriser

Pas besoin d’y aller par quatre chemins, ça tanke fort chez les Pacers.

Et pour cause : ils ont un haut choix de draft à sécuriser. Dans le transfert d’Ivica Zubac à la deadline, les Pacers ont envoyé leur pick de premier tour 2026 aux Clippers, mais celui-ci est protégé 1-4 et 10-30. Pour le conserver, la prochaine Loterie devra offrir un pick dans le Top 4 aux Pacers, sinon il ira à Los Angeles.

Possédant actuellement le pire bilan de toute la NBA, Indiana a 14% de chance de récupérer le first pick et 52,1% d’avoir un choix dans le Top 4.