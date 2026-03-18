Auteur de sa meilleure performance en carrière cette nuit (32 points), Maxime Raynaud a profité de ses retrouvailles avec son pote Victor Wembanyama pour briller. Le Français des Kings l’avoue, la présence de l’Alien et des Spurs face à lui l’a boosté un peu plus que d’habitude.

« Quand tu joues contre des amis, tu veux toujours trashtalker un peu. »

Max Raynaud est comme nous tous : sur un terrain de basket, il aime chambrer ses copains et leur scorer sur la tronche. La différence, c’est que lui évolue dans la meilleure ligue du monde, et qu’il vient d’affronter un phénomène qui est plus que jamais dans la course au MVP.

« Tu es toujours motivé pour affronter l’une des meilleures équipes de NBA et tu veux jouer ton meilleur basket. Bien sûr, personnellement quand tu joues contre des amis, tu veux toujours trashtalker un peu et faire les efforts en plus » a déclaré Raynaud. « C’est allé dans mon sens aujourd’hui individuellement mais je dois trouver des manières d’avoir un plus gros impact sur le match pour aider l’équipe et essayer de repartir avec la victoire ou au moins un score plus serré. »

Avec ses 32 points et 9 rebonds, Raynaud a dominé la ligne de stats face à Victor (18 points, 8 rebonds en 22 minutes), mais ce dernier est reparti avec une victoire facile 132-104. Un partout balle au centre.

Maxime Raynaud en conf :

« Quand tu joues contre un ami, tu veux toujours trashtalker un peu. C’est allé dans mon sens individuellement aujourd’hui mais je dois trouver des manières d’avoir un plus gros impact pour aider l’équipe à gagner ou au moins obtenir un score plus serré. » https://t.co/m8tqOQTp3S

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 18, 2026

Mais plus que l’aspect purement basket, Max et Wemby ont surtout pris du plaisir à se retrouver. Un sourire à l’entre-deux, une belle accolade après le match, et forcément des souvenirs qui remontent.

« Nous sommes de bons amis. On se connaît depuis longtemps. On a joué l’un contre l’autre et ensemble en France et en équipe nationale. On s’est entraînés ensemble et nos familles sont assez proches. C’est un être humain formidable, quelqu’un que j’apprécie profondément et c’est aussi un grand professionnel et un grand basketteur qui mérite tout notre respect. C’était agréable de prendre le temps de discuter un peu car nous ne vivons pas à côté. » – Maxime Raynaud

Tous les deux passés par Nanterre et les équipes de France jeunes, Maxime Raynaud et Victor Wembanyama ont construit une amitié destinée à durer. Une amitié boostée par leur parcours respectif mais aussi par le fait qu’ils partagent tous les deux des délires « d’intello ».

Pour l’anecdote : Maxime et Victor se retrouvaient tous les soirs lors de la prépa des Bleus aux JO pour jouer à Donjons et Dragons. Et on sait aussi qu’ils kiffent les échecs, les deux s’affrontant à plusieurs reprises. « Je le détruis » avait notamment déclaré Max il y a quelques semaines…

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

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