Neuf Français sont montés sur les planches d’un parquet NBA cette nuit. Et la grande nouvelle de la soirée, c’est le nouveau record de points en carrière de Maxime Raynaud avec les Kings. Le pivot n’a pas été effrayé par son face à face avec Victor Wembanyama et a collé 32 pions malgré une large défaite collective !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Heat : 136-105 (stats)

– Heat : 136-105 (stats) Magic – Thunder : 108-113 (stats)

: 108-113 (stats) Wizards – Pistons : 117-130 (stats)

: 117-130 (stats) Knicks – Pacers : 136-110 (stats)

– Pacers : 136-110 (stats) Bucks – Cavs : 116-123 (stats)

: 116-123 (stats) Wolves – Suns : 116-104 (stats)

– Suns : 116-104 (stats) Nuggets – Sixers : 124-96 (stats)

– Sixers : 124-96 (stats) Kings – Spurs : 104-132 (stats)

Moussa Diabaté

Rentré directement aux vestiaires en fin de quatrième quart-temps (visiblement touché au poignet), Moussa Diabaté a pourtant pesé dans la victoire de 30 points des Hornets sur le Heat. Le Français a joué 31 minutes pour 8 points et surtout 13 rebonds. Moussa a ajouté 4 passes, 2 interceptions, 1 contre et a surtout, encore une fois, apporté par son physique et son activité sous le cercle. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour notre frenchie !

Noah Penda

Noah Penda n’a joué que sept petites minutes pour 2 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Mohamed Diawara

L’ailier-fort français des Knicks n’a joué que 5 minutes. Juste de quoi délivrer 1 passe et choper 1 rebond.

Pacôme Dadiet

Pacôme n’a pas fait bien mieux en ne jouant que 4 minutes pour 2 points, 2 rebonds et 1 passe.

Ousmane Dieng

Une satisfaction de la soirée côté Bucks : Ousmane Dieng s’est montré en l’absence de Giannis Antetokounmpo et a rempli la feuille de stats. 19 points (5/8 à 3 points), 5 rebonds malgré la défaite. Ousmane se régale, et nous aussi !

Belle performance d’Ousmane Dieng malgré la défaite face aux Cavs :

🔹19 points (7/12 au tir)

🔹5 rebonds

🔹5/8 à 3-points

Il trouve de plus en plus sa place à Milwaukee et pourrait profiter de l’absence de Giannis Antetokounmpo pour réaliser une belle fin de saison ! 💪 pic.twitter.com/B3d5OUjmGe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

Rudy Gobert

Big Rudy a été big ce soir ! Dominant dans la raquette, il a été un des artisans de la victoire des Wolves avec ses 19 rebonds. Du grand Rudy sous le cercle qui ajoute à cela 9 points. Après un match à 18 points il y a 5 jours, Gobert continue sur sa lancée.

Killian Hayes

En sortie de banc, Killian Hayes a eu un bel impact avec ses 7 points, 3 rebonds et 5 passes en 19 minutes. Killian continue à grapiller dans ce roster des Kings et se conforte dans son nouveau rôle. Bon retour en NBA garçon !

Maxime Raynaud

C’est LA bonne nouvelle de la soirée : Maxime Raynaud vient de taper son career-high en NBA avec 32 unités inscrites. Malgré la défaite (très laide) des Kings, Raynaud continue d’impressionner et ce n’était, de toute manière, qu’une question de temps avant que le pivot ne pète son record. Le tout dans une soirée face à Wemby avec la petite photo souvenir à la fin… ça passe très bien !

La ligne de stats complète de Maxime Raynaud ce soir face aux Spurs : 32 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 contre, 13/25 au shoot et 2/5 à trois points.

Maxime Raynaud a été le seul rayon de soleil d’une sombre défaite des Kings face aux Spurs :

🔹32 points (career-high)

🔹9 rebonds

🔹3 passes décisives

🔹13/25 au tir (dont 2/5 de loin)

🔹4/4 aux lancers

Le match ne restera pas dans les mémoires, mais sa performance si ! 👑 pic.twitter.com/K4teoTYFrG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a été discret dans une victoire acquise très tôt dans le match. L’Alien termine avec 18 points, 8 rebonds, 3 passes et 1 contre (faut pas déconner non plus). Le tout en 22 minutes. Juste le temps de prendre une photo avec Max et de se faire saucer par ce dernier en conférence de presse. Prochaine étape dans deux jours : réception des Suns de Phoenix avec un Devin Booker en forme !

Le programme de ce soir :