Giannis Antetokounmpo blessé au genou : minimum une semaine d’absence !

Décidément, Shams Charania avait un quota de joueurs blessés à annoncer ce soir. Après l’annonce de la blessure d’Anthony Edwards, absent une à deux semaines, c’est désormais Giannis Antetokounmpo qui est annoncé « out » pour une semaine minimum.

Shams Charania était de mauvaise humeur ce soir et a décidé de n’annoncer que des mauvaises nouvelles. D’abord Anthony Edwards, et maintenant Giannis Antetokounmpo. Eh oui, on avait vu la vidéo qui n’annonçait rien de bon : c’est maintenant confirmé, le Greek Freak souffre d’une hyperextension du genou et d’une contusion osseuse… tout va bien donc !

Pour un mec qui disait, en sortie de match, que ça allait et que rien ne le dérangeait… eh bien le voilà « out » pour une semaine minimum. Il a, du moins, été annoncé qu’une réévaluation serait effectuée à ce moment-là.

Une semaine d’absence minimum pour Giannis Antetokounmpo.

Pas étonné s’il ne rejoue pas cette saison… https://t.co/ks41vlv7gA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2026

Au vu de la blessure, du joueur et de la dynamique des Bucks, il n’est pas exclu que cette absence dure un peu plus et soit synonyme, pourquoi pas, d’une fin de saison pour Giannis. De toute façon, qu’est-ce qu’il lui reste à jouer ? Rien… Bon, donc bassine de glaçons, du kiné et du dodo.

D’ici là, Milwaukee pourrait bien avoir la bonne idée de glisser un peu dans le classement de la conférence Est, histoire d’être mieux placé à la loterie ! On dit ça, on ne dit rien hein.