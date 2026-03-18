Anthony Edwards absent une à deux semaines… super timing !

Anthony Edwards vient d’être annoncé sur la touche pour une à deux semaines à cause d’un genou inflammé. Existe-t-il pire timing pour Minnesota ? À quoi s’attendre dans cette fin de saison régulière ?

Shams Charania vient de gâcher le début de nuit en NBA qu’on pensait palpitant avec notamment le Wolves – Suns décisif pour le top 6 à l’Ouest. En effet, deux matchs d’écarts séparaient les deux franchises avant la rencontre, match capital donc. Surtout pour Minnesota, parce qu’avec une défaite, les Loups verraient Phoenix revenir dangereusement.

Bref, dans tout ce contexte, la nouvelle vient de tomber : Anthony Edwards sera absent une à deux semaines à cause d’une inflammation au genou droit.

Le timing est donc plutôt mal tombé Anthony si on peut se permettre. Surtout au vu des petites galères de Minnesota en ce moment, défaits lors de quatre de leurs cinq dernier matchs. La lutte pour le top 6 est de plus en plus intense et concerne désormais les hommes de Minneapolis qui rêvaient pourtant de podium il y a une dizaine de jours…

Une à deux semaines d’absence pour Anthony Edwards du fait d’une inflammation au genou.

Mauvais timing pour les Wolves… 🫤 https://t.co/M32ddatuPD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2026

Une à deux semaines d’absence… rendez-vous début avril. Si cela venait malencontreusement à durer un poil plus, Ant ne serait de retour que pour le début des Playoffs. Et ça, c’est à double tranchant : soit le gars se repose et revient en forme pour taper un run de zinzin, soit il perd tout son rythme, toute sa confiance et ça fait caca culotte au premier tour.

Les fans des Wolves se rassureront en se disant que la confiance de leur superstar est bien accrochée à son égo et qu’elle est loin de s’en aller, mais bon… ça pue quand même le chien mouillé plus que le chef de meute enragé ! À Phoenix maintenant de saisir l’opportunité.