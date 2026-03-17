Programme NBA : Wolves – Suns pour la course au top 6 de l’Ouest

De nouveaux huit rencontres cette nuit en NBA dont un gros duel à l’Ouest qui risque de beaucoup compter dans la course au top 6. Pas mal de Français également pour compléter ce bon gros programme, qu’on vous détaille juste en-dessous !

Le programme NBA du soir

0h : Hornets – Heat

0h : Magic – Thunder

0h : Wizards – Pistons

0h30 : Knicks – Pacers

1h : Bucks – Cavaliers

1h : Wolves – Suns

3h : Nuggets – Sixers

3h : Kings – Spurs

L’affiche à ne pas rater : Wolves – Suns

Ah Wolves – Suns, les souvenirs. La première campagne de Playoffs d’Anthony Edwards, le trashtalking avec Kevin Durant, la bonne odeur de sang comme on l’aime. Tant de souvenirs qui nous font toujours autant saliver à l’idée de voir un énième duel entre les Loups du Minnesota et les Soleils de l’Arizona.

Seulement, à ce stade de la saison, ce n’est pas qu’un trip nostalgique que peut nous offrir cette confrontation. Les Wolves sont en perdition depuis 5 matchs avec 4 défaites, et risque de tomber dans le Play In s’ils ne se ressaisissent pas au plus vite. Maintenant essayer de deviner quel équipe se trouve juste derrière eux et essaye d’accrocher une place dans le Top 6…

Phoenix n’est qu’à deux petits matchs de cette sixième place synonyme de qualification directe pour la postseason, de quoi donner un boost de motivation supplémentaire à cette équipe que l’on n’attendait pas aussi haut. En sachant que Devin Booker vient de perdre un duel de haute volée face à Jaylen Brown, faudrait pas laisser un autre arrière lui marcher dessus comme ça.

ONE OF THE SEASON’S BEST SCORING DUELS 🔥@DevinBook: 40 PTS on 15-24 shooting@FCHWPO: 41 PTS (18 in 4Q), win

Devin Booker & Jaylen Brown are the 5th pair of opponents to drop 40+ apiece this year! pic.twitter.com/NtOyhvhxRl

— NBA (@NBA) March 17, 2026

Petite mention tout de même pour le duel de Frenchies qui nous attend du côté de Sacramento. Assez curieux de voir ce que vont proposer Killian Hayes et Maxime Raynaud face à l’ogre Victor Wembanyama.

Les Français en lice :

Victor Wembanyama face au duo Killian Hayes / Maxime Raynaud

face au duo / Rudy Gobert (et peut-être Joan Beringer ) avec les Wolves

(et peut-être ) avec les Wolves Moussa Diabaté du côté de Charlotte

du côté de Charlotte Noah Penda avec le Magic

avec le Magic Bilal Coulibaly dans la capitale

dans la capitale Mohamed Diawara (et peut-être Pacôme Dadiet) à New York

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici