Jaylen Brown (41 points) remporte un duel fou face à Devin Booker (40 points) !

Les Boston Celtics se sont imposés au bout du suspense face à des Phoenix Suns toujours aussi combatifs (120-112). La rencontre s’est transformée en duel d’arrières entre Jaylen Brown (41 points) et Devin Booker (40).

Lors de la défaite des Boston Celtics face aux San Antonio Spurs, Jaylen Brown s’est plaint de ne pas recevoir assez de coups de sifflet des arbitres. Cette nuit, face aux Phoenix Suns, son quota a été revu à la hausse avec 21 passages sur la ligne des lancers-francs.

Impossible de ne pas le comprendre au vu de l’agressivité constante que l’arrière a appliqué sur la défense adverse. 41 points, 7 rebonds et 6 passes décisives à 10/20 au tir et 19/21 aux lancers… il fallait au moins ça pour répondre à Devin Booker.

Score final : Cetlics 120-112 Suns

Jaylen Brown (41 points) a remporté un duel de très haut niveau face à Devin Booker (40 points). ☘️

L’arrière de Boston a agressé sans cesse le panier (19/21 aux lancers-francs) et a surtout été clutch des deux côtés du parquet !👏 pic.twitter.com/9zXfrPECCC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2026

Car lors de la plus grande partie de la rencontre, le scoreur le plus naturel, c’était l’arrière des Suns. Il a terminé à 40 points et 6 passes décisives à 15/23 au shoot, mais lors du money-time, le rapport de force s’est inversé. Jaylen Brown a réussi à mettre des paniers décisifs tout en étant à la pointe d’une défense collective intelligente des Celtics provoquant deux pertes de balles, au combien coûteuses, du leader de l’Arizona.

Une performance de MVP en somme, pour celui qui pense ne jamais pouvoir l’obtenir. Mais bien entouré, comme ce fût le cas ce soir, par Jayson Tatum et Derrick White (auteurs de 21 points chacun), JB peut véritablement viser une deuxième bague NBA !