Les Atlanta Hawks se sont largement imposés cette nuit face au Orlando Magic (124-112), un adversaire dans la course aux places directement qualificatives pour les Playoffs. Les hommes de Quin Snyder envoient un message fort à la Conférence Est avec cette 10e victoire consécutive.

À un mois des Playoffs, chaque rencontre opposant deux adversaires directes en NBA peut-être décisive. Cette nuit, les équipes les plus en forme de la Conférence Est s’affrontaient : les Atlanta Hawks et le Orlando Magic. Les Faucons, dans une meilleure dynamique encore, se sont imposés à domicile (124-112). Une dixième victoire consécutive et avec, le plein de confiance.

Comme souvent ces 20 derniers jours, c’est Nickeil Alexander-Walker qui a mené la charge en inscrivant 41 points à 9/15 de loin, son record en carrière. L’arrière est le meilleur scoreur des Hawks sur ces 10 derniers matchs. Son binôme sur le back-court avec C.J. McCollum est complémentaire tandis que Jalen Johnson s’impose toujours un petit peu plus comme l’un des meilleurs ailiers-forts en NBA !

Score final : Hawks 124-112 Magic

10e victoire consécutive pour Atlanta qui passe un message fort à la Conference Est.

Meilleure défense et 4e attaque sur les 20 derniers jours en NBA, les coéquipiers de Jalen Johnson visent plus que jamais les Playoffs. 👀 pic.twitter.com/FdpiltEh1f

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2026

La série de victoires d’Atlanta :

vs Nets : 115-104

vs Wizards : 119-98

vs Wizards : 126-96

vs Blazers : 135-101

@ Bucks : 113-131

vs Sixers : 125-116

vs Mavs : 124-112

vs Nets : 108-97

vs Bucks : 122-99

vs Magic : 124-112

D’accord, hormis cette nuit, les Hawks n’ont pas affronté d’adversaires de haut niveau. Ils ont profité d’un très beau calendrier pour se remettre la tête à l’endroit et viser, à nouveau, le Top 6 de la Conférence. Toujours est-il que chaque rencontre a été remportée d’au moins 9 points et que, sur la période, l’équipe de Géorgie est 4e attaque et meilleure défense de NBA.

Les coéquipiers de Zaccharie Risacher sont désormais huitièmes à l’Est, à moins de deux victoires des places directement qualificatives pour les Playoffs. Ils pourraient poursuivre cette remontée dans la semaine à venir en affrontant les Mavericks, les Rockets, les Warriors et les Grizzlies.