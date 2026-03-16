Programme NBA : une bataille Rockets – Lakers pour le podium à l’Ouest

Huit matchs à suivre cette nuit en NBA. La Conférence Ouest va nous intéresser tout particulièrement avec deux affiches de gala. D’un côté Victor Wembanyama retrouve Nicolas Batum et les Clippers. Alors que les Lakers arrivent pour le premier de leurs deux matchs à Houston.

Le programme NBA du soir

0h : Hawks – Magic

0h : Wizards – Warriors

0h30 : Nets – Blazers

0h30 : Celtics – Suns

1h : Bulls – Grizzlies

1h : Pelicans – Mavericks

2h30 : Rockets – Lakers

3h : Clippers – Spurs

L’affiche à ne pas rater : Rockets – Lakers

Un choc Rockets – Lakers rime forcément avec une rencontre Durant – LeBron. Et tant qu’on peut profiter de ces deux légendes, on ne s’en plaindra jamais. Mais au-delà de ces retrouvailles, ce duel entre deux prétendants au podium à l’Ouest promet d’être riche en enseignements.

Alors que les Lakers sont sur une magnifique série de 5 victoires consécutives et sortent d’un superbe succès en prolongations contre les Nuggets, les hommes de JJ Redick sont actuellement troisièmes avec un demi-match d’avance sur les Rockets.

The Lakers’ stars came up BIG in their OT victory over the Nuggets 🔥 pic.twitter.com/4qTT6lz6yu

— NBA on Prime (@NBAonPrime) March 15, 2026

Il est donc l’heure de creuser l’écart pour les Angelinos ou bien de repasser devant pour les Texans.

Un petit mot tout de même sur le Clippers – Spurs qui pourrait, là aussi, nous réserver de belles surprises. Pour rappel, il y a dix jours, un Spurs – Clippers de haute volée avait affolé la planète basket avec un comeback historique des Spurs, et une victoire finale arrachée dans une ambiance de folie.

Seule ombre au tableau : la cheville de Kawhi Leonard. On espérait ne plus avoir à redire cette phrase mais Kawhi est doubtful pour ce soir… et c’est rarement bon signe avec lui. Victor Wembanyama sera, lui, bien présent (toujours en campagne pour aller chercher son premier MVP).

Les Français en lice

Victor Wembanyama avec les Spurs, face aux Clippers de Nicolas Batum .

avec les Spurs, face aux Clippers de . Bilal Coulibaly avec les Wizards.

avec les Wizards. Noah Penda avec le Magic, face aux Hawks de Zaccharie Risacher .

avec le Magic, face aux Hawks de . Sidy Cissoko face à Nolan Traoré.

face à Rayan Rupert en forme avec les Grizzlies, face à Guerschon Yabusele et ses Bulls.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici